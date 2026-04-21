Böcek ailesi davasında kan donduran tanık ifadesi: "Bebeği aldığımda taş gibiydi!" Mahkemeden 1 tahliye kararı çıktı

İstanbul Fatih’te tahtakurusu ilaçlaması sonrası zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin davasında ilk duruşma yapıldı. Tanığın "Bebeği kucağıma aldığımda taş gibiydi" sözleri duruşmaya damga vururken; mahkeme otel görevlilerinden birinin tahliyesine karar verdi.

GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 18:11
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 18:14

Almanya’dan 9 Kasım 2025’te turistik amaçla İstanbul’a gelerek 13 Kasım 2025’te zehirlenme iddiasıyla hayatlarını kaybeden 27 yaşındaki anne Çiğdem Böcek, 38 yaşındaki baba Servet Böcek ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek’in ölümlerine ilişkin 5’i tutuklu 6 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 30. ’nde görülen duruşmada, 5 tutuklu sanık, 1 tutuksuz sanık ile tarafların avukatları ve müşteki aile hazır bulundu.

"BEBEĞİ ALDIĞIMDA TAŞ GİBİYDİ, ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜM"

Tanık sıfatıyla beyanda bulunan esnaf Umut B., "Benim otelin olduğu yerde 3 tane iş yerim var. Dükkandan çıktığımda otelin önünde ambulans vardı. Olay yerine gittiğimde bebeği bana verdiler. Bebeği aldığımda taş gibiydi, öldüğünü düşündüm, anne yukarıdaydı. Babayla birlikte anneyi aldık, yürüyemiyordu kolundan tutarak indirdik. Sonrasında takviye ambulans geldi anneyi ambulansa bindirdik. Kapıya numara yapıştırılıp, yapıştırılmadığını hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.

Otel müdürü Halil D. ise tanık sıfatıyla bulunduğu beyanında, "Ben oteldeyken 101 numaralı odayla ilgili ilaçlama çalışması yapılması gerekti. Ben de bunun üzerinde DSS ilaçlamayı aradım. İlaçlama günü ben Diyarbakır'daydım. İlaçlama sonrası bana mesaj gönderildi. Otomatik bir mesajdı, 2 gün odaya girilmemesine dairdi" dedi.
Beyanda bulunan Böcek ailesinin müşteki yakınları, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

TANIK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU TALEBİ

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, müştekilerin davaya katılma taleplerinin ayrı ayrı kabulünü, dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesini, tutuklu tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Maktullerin kesin ölüm nedenlerinin araştırılması için Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) gelecek raporun beklenmesini isteyen savcılık, duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen otel müdürü Halil D. hakkında, olayla ilişkisinin bulunabileceğini değerlendirerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

1 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, resepsiyon görevlisi tutuklu sanık Muhammad Moeen Ud Din Chishti'nin tahliyesine hükmetti. Dava dosyasının esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine de karar veren heyet, 4 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı 26 Haziran gününe erteledi. Gelecek celse, savcılığın esasa ilişkin mütalaasını açıklaması bekleniyor.

