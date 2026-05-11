Bodrum Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonunda karar çıktı: İki isme 5’er yıl hapis cezası

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bir müteahhitten yol izni karşılığında rüşvet aldıkları iddiasıyla yargılanan Belediye Meclis Üyesi Niyazi Atare ve emlakçı İbrahim Çırakoğlu, 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek.

Geçen sene 30 Ekim'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde motosikletiyle seyreden Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Niyazi Atare'yi durdurdu.

HABERİN ÖZETİ

Bodrum Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonunda karar çıktı: İki isme 5’er yıl hapis cezası

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Bodrum Belediyesi'nde rüşvet operasyonunda Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Niyazi Atare ve emlakçı İbrahim Çırakoğlu'na 5'er yıl hapis cezası verildi.
Soruşturma, geçen sene 30 Ekim'de Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir şikayet üzerine başlatıldı.
Niyazi Atare ve İbrahim Çırakoğlu, rüşvet almak suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Müteahhit T.Ç. ile Niyazi Atare arasında bir inşaat projesi için gerekli yol izni konusunda 1 milyon liralık rüşvet pazarlığı yapıldığı iddia edildi.
Niyazi Atare'nin motosikletinin altında seri numaraları önceden tespit edilen rüşvet paralarının ele geçirildiği belirtildi.
Rüşvet vermek suçundan hakkında kamu davası açılan T.Ç. hakkında ise mahkeme ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

MOTOSİKLETTEKİ PARALAR SUÇÜSTÜ YAPTI

İddiaya göre Atare'nin motosikletinin altında seri numaraları daha önceden tespit edilen paraları ele geçirildi. Atare, polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında suça iştirak ettiği gerekçesiyle o dönem CHP İl Yönetim Kurulu Yedek Üyesi olan emlakçı İbrahim Çırakoğlu da gözaltına alındı. 2 zanlı, 31 Ekim 2025'te çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Niyazi Atare ve İbrahim Çırakoğlu hakkında rüşvet almak, T.Ç. hakkında ise rüşvet vermek suçundan 12 yıla kadar talebiyle iddianame hazırlandı.

1 MİLYON LİRALIK "YOL İZNİ" PAZARLIĞI

İddianamede müteahhit T.Ç.'nin bir inşaat projesi için gerekli olan yol izni konusunda yaşadığı sorunu çözmek amacıyla o dönem Belediye Başkan Vekilliği yapan Niyazi Atare ile irtibata geçtiği, Atare'nin bu iş için 1 milyon 200 bin TL istediği fakat T.Ç.'nin Atare ile 1 milyon lira karşılığında anlaştığı belirtildi. İddianamede ayrıca T.Ç.'nin 600 bin lirayı önceden elden ödediği, kalan 400 bin liranın teslimatı için Niyazi Atare ile 30 Ekim 2025 tarihinde görüşme yaptıkları ve şüpheli Niyazi'nin kalan 400 bin TL'yi T.Ç.'den istediğine yer verildi. T.Ç.'nin akşam saat 17.00-18.00 sıralarında buluşacaklarını ve parayı elden teslim edeceğini ihbar etmesi üzerine polis ekiplerince harekete geçildiği, T.Ç. ve Atare'nin para alışverişi sonrası motosikletiyle yakalandığı ifade edildi.

MAHKEMEDEN HAPİS VE TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Sanıklar, bugün 2. Ağır Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, Niyazi Atare ve İbrahim Çırakoğlu'na rüşvet almak suçundan 5'er yıl hapis cezası vererek, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Rüşvet vermek suçundan hakkında kamu davası açılan müşteki-sanık T.Ç. hakkında ise mahkeme ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

