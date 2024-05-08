Bodrum'da göçmen kaçakçılarına geçit yok! Yakalanan zanlılara tutuklandı 

08 May 2024 19:17 - Güncelleme : 08 May 2024 19:18

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre, İzmir'den yola çıkan 5 şüpheli, içi tuğla ve hırdavat malzemeleriyle dolu bir kamyonetle 20 düzensiz göçmeni bir ilçeye taşıdı.

İlk olarak bir otelde konaklatılan göçmenler, sonrasında aynı kamyonetle tekneye götürülürken Akyarlar Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.