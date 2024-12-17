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Boğazına şeker kaçan genç Heimlich manevrasıyla kurtuldu! O anlar kamerada

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Aralık 2024 06:52 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 06:54

Erzincan'da boğazına şeker kaçan bir genç, patronunun uyguladığı Heimlich manevrası ile ölüm tehlikesinden kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasında kaydedildi.

Erzincan’ın Halitpaşa Caddesi üzerinde dün bir dükkânın önünde boğulma vakası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boğazına şeker​ kaçan genç bir adam, patronunun hayat kurtaran müdahalesi sayesinde ölüm tehlikesinden son anda kurtuldu. 

"SIRTIMA VURUN" DEDİ

Ağzında şeker bulunan A.Y. birden fenalaşarak nefes alamamaya başladı. Boğazına şeker kaçan genç, bir anda panik içinde koşarak çalıştığı dükkana girdi ve el hareketiyle patronundan yardım talep etti. Durumu fark eden dükkan sahibi M.A. genç adama hemen Heimlich manevrası uygulamaya başladı.

Boğazına şeker kaçan genç Heimlich manevrasıyla kurtuldu! O anlar kamerada - 1. Resim

M.A., birkaç kez uyguladığı Heimlich manevrasıyla, A.Y.’nin boğazındaki şekerin çıkmasını sağladı. Şekerin çıkmasının ardından, A.Y. kısa süreli bir şok yaşasa da kendini toparlamayı başardı. Patronu, genç adamı bir süre dinlendirerek sakinleşmesine yardımcı oldu. O anlar ise dükkândaki güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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