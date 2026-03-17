BOLSEV Vakfı’nın topladığı 116,8 milyon TL’lik gelirin yalnızca 11,9 milyon TL’sinin öğrencilere burs olarak verildiği ve yaklaşık 100 milyon TL’nin usulsüz harcamalarla vakıftan çıkarıldığı öne sürüldü. BOLSEV Vakfı ise söz konusu iddialara gelir tablosu ile bilançoyla cevap vererek kamuoyuna yansıyan mali verilerin “hayal ürünü” olduğunu belirtti.

HABERİN ÖZETİ BOLSEV "usulsüzlük" iddialarına tabloyla cevap vermişti! Ticari kayıtlar ve hesap hareketleri kendilerini yalanladı BOLSEV Vakfı'nın topladığı 116,8 milyon TL'lik gelirin büyük bir kısmının usulsüz harcamalarla vakıftan çıkarıldığı iddiaları, resmi ticari defter kayıtları ve banka hesap hareketleri incelendiğinde doğrulandı. BOLSEV Vakfı'nın 2024-2025 döneminde toplam 116 milyon 918 bin TL gelir elde ettiği, ancak bunun yalnızca 11 milyon 926 bin TL'sinin (yaklaşık yüzde 10'unun) öğrencilere burs olarak verildiği tespit edildi. Vakfın gelir sağlamak amacıyla kurulan bağlı şirketi üzerinden önemli tutarda gelir elde edilmesine rağmen, bu gelirlerin vakfa aktarılmadığı belirlendi. Vakıf tarafından yapılan açıklamalarda kasada bulunduğu belirtilen 42 milyon 900 bin TL tutarındaki çeklerin, yapılan arama sonucunda fiziken mevcut olmadığı saptandı. Mali kayıtlarda yüksek tutarlı demirbaş alımları, araç giderleri ve çeşitli yönetim giderlerinin olduğu ve yalnızca demirbaş alımları için ayrılan yaklaşık 11,5 milyon TL'nin, iki yıl boyunca öğrencilere verilen toplam burs miktarına yakın olduğu görüldü.

HAYAL ÜRÜNÜ DEDİLER, GERÇEK ÇIKTI

Ancak soruşturma kapsamında incelenen vakıf ve şirketin resmi ticari defter kayıtları ile banka hesap hareketleri, kamuoyuna yansıyan mali verilerin doğruluğunu ortaya koydu. Yapılan incelemelerde; 2024–2025 döneminde vakıf ve bağlı şirket üzerinden toplam 116 milyon 918 TL gelir elde edildiği tespit edildi.

SADECE YÜZDE 10'U BURS OLARAK DAĞITILDI

Aynı dönemde öğrencilere verilen burs miktarının ise yalnızca 11 milyon 926 bin TL olduğu belirlendi. Toplanan toplam gelirin yaklaşık yüzde 10’luk kısmının burs olarak dağıtıldığını, geri kalan çok büyük bölümün farklı gider kalemleri üzerinden sistemden çıktığını gösterdi.

VAKFA PARA AKTARILMADI

Mali incelemelerde ayrıca şirketin vakfa gelir sağlamak amacıyla kurulmuş olmasına rağmen vakfa herhangi bir maddi aktarım yapılmadığı tespit edildi. Reklam gelirleri, kira gelirleri ve çeşitli ticari işlemlerden önemli tutarlarda gelir elde edilmesine rağmen bu gelirlerin vakfa aktarılmadığı görüldü. Vakfın kuruluş amacı ile fiili mali uygulamalar arasında ciddi bir uyumsuzluk bulunduğunu ortaya koydu.

ÇEKLER ŞİRKETİN KASASINDAN ÇIKMADI

Vakıf tarafından yapılan açıklamalarda ise bazı gelir kalemlerinin “gelecek yıllara ait çekler” olarak şirket kasasında bulunduğu ifade edildi. Vakfın bu iddiası da soruşturma kapsamında yapılan jandarma aramasında çeklerin şirket kasasında bulunmadığı tutanak altına alındı.

AÇIKLAMADAKİ HER KELİME ÇELİŞKİ DOLU

Şirket kayıtlarında kasada bulunduğu belirtilen 42 milyon 900 bin TL tutarındaki çeklerin fiziken mevcut olmadığı tespit edildi. Vakfın kamuoyuna yaptığı açıklamalar ile fiili durum arasında ciddi bir çelişki bulunduğunu gösterdi.

Mali kayıtlarda yüksek tutarlı demirbaş alımları, araç giderleri ve çeşitli yönetim giderleri de dikkatlerden kaçmadı. Yalnızca demirbaş alımları için ayrıldığı görülen yaklaşık 11,5 milyon TL’lik tutar, iki yıl boyunca öğrencilere verilen toplam burs miktarına neredeyse eşit seviyede.

Vakıf tarafından yapılan açıklamalarda iddiaların “hayal ürünü” olduğu ileri sürülse de vakıf ve şirketin kendi ticari defter kayıtları, banka hareketleri ve arama tutanakları birlikte değerlendirildiğinde gelir, burs ödemeleri ve gider kalemleri arasında ciddi bir dengesizlik bulunduğu tespit edildi. Özellikle kayıtlarda kasada bulunduğu belirtilen yüksek tutarlı çeklerin aramada bulunamaması, soruşturmanın odak noktalarından birini oluşturdu.