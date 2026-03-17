Fatih Atik, CHP'nin Ekrem İmamoğlu planını deşifre etti! 'Milletvekili yapıp...'

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "Çıkar Amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü Davası" duruşmalarında çıkan gerginlikler hakkında önemli bir noktanın altını çizdi. "CHP Meclis'teki gibi şimdi de mahkeme salonunu karıştırıyor" diyen Atik, CHP'nin İmamoğlu stratejisini açıkladı. Atik, CHP'nin İmamoğlu'nun kesinleşmiş bir ceza almadan milletvekili adayı yapıp seçime sokup vekil dokunulmazlığı kazandırmaya çalıştığını belirtti.

GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 10:06

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama süreci devam eden "Çıkar Amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü Davası" duruşmaları hakkında bilgi veren Atik, CHP'nin stratejisini açıkladı. CHP'nin yargılamaları uzatmak için elinden geleni yapacağını söyleyen Atik, İmamoğlu'nun kesin bir ceza almadan milletvekili yapılmak istendiğini belirtti.

Fatih Atik, CHP'nin Ekrem İmamoğlu planını deşifre etti! 'Milletvekili yapıp...'

"EKREM İMAMOĞLUNU MİLLETVEKİLİ YAPACAKLAR"

"CHP Meclis'teki gibi şimdi de mahkeme salonunu karıştırıyor" diyen Atik, "Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, Meclis Genel Kurulu'nu provoke ettiği gibi, ortalığı karıştırdığı gibi, şimdi de mahkeme salonunu karıştırıyor. Ve ben bu gerginlikleri devam ettirecekler. Yani bugün mahkemeye yazılı dilekçe verip, "İşte biz kurallara uyacağız." gibisinden bir ifade kullanmış olsalar da, CHP daha önce yargılamalar bir an önce başlasın derken, şimdi bence strateji değiştirecekler ve yargılamaları uzatmak için ellerinden geleni yapacaklar. Turan Taşkın Özer'in bence hedeflerinden bir tanesi de buydu. Yani birincisi, milletvekili avukatlık yapamaz. Başka profesyonel iş de yapamaz. Ama "Ben bugün avukatım" diyerek bir kere o kuralları ihlal etti. Bunu CHP milletvekilleri de biliyor yani, herkes biliyor, açık bir kuraldır bu. Bunu bile bile ihlal etti. Orada kendisiyle alakalı itirafçıları baskı altına da almak istemiş de olabilir; ön tarafa geçip oradaki tutuklu sanıklarla alakalı göz teması kurarak onlara baskı kurmayı hedeflemiş de olabilir. Ama bence en önemli konu yargılamayı geciktirmek. Neden? Neden bir an önce bitsin istemiyorlar? Çünkü 2027'de bir aksilik olmazsa, tahminlerimiz tutarsa seçim var. Ve bence CHP'nin stratejilerinden bir tanesi, Ekrem İmamoğlu kesin bir ceza, kesinleşmiş bir ceza almadan onu milletvekili adayı yapıp seçime sokup vekil dokunulmazlığı kazandırmak. Stratejilerinden biri bu olacaktır. O yüzden İmamoğlu için... O yüzden İmamoğlu'nu milletvekili yapacaklar. Yani bu kesinlikle önümüze gelecek yani. Ve ben bunun olabilmesi için de yargılamayı olabildiğince geciktirecekler, hüküm kesinleşmesin diye." ifadelerini kullandı.

