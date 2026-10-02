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 | Selahattin Demirel
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02.10.2026
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Bolu Belediyesi kooperatif soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı

Bolu Belediyesi kooperatifine yönelik yürütülen 'zimmet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 00:47
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 00:47

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bünyesindeki kooperatif ve bağlı şirkete yönelik yürütülen operasyonda ek gözaltılarla beraber toplamda 11 kişi gözaltına alındı. 

Pazartesi günü gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü dün jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Bugün öğle saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. 

Bolu Belediyesi kooperatif soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı

5 TUTUKLAMA, 3 ADLİ KONTROL KARARI

Adliyeye sevk edilen Boltartek Tarım Ürünleri ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Bahadır Acar ve S.S. Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı'nın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli, savcılık sorgularının ardından akşamüzeri tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 

Bolu Belediyesi kooperatif soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı

Gece saatlerine kadar süren mahkemenin ardından şüphelilerden Bahadır Acar, Cevat Çatladı, Uğur Şirin, Bayram Tarhan ve Fatih Demiral tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Özkan Özbek, Yalçın Soykan ve Samet Can Sınmaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI İDDİASI

Soruşturma dosyasına giren 24 Eylül 2026 tarihli bilirkişi raporunda, usulsüzlüğün kültür mantarı yetiştirme çadırları üzerinden gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı. 

Bolu Belediyesi kooperatif soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı

Raporda, 2021 yılında yapılmış ve kullanılmakta olan 21 kültür mantarı yetiştirme çadırının 2023 yılında düzenlenen ihalede yeni alınmış gibi gösterildiği tespit edilmişti. Yapılan incelemede, sermayesinin tamamı Bolu Belediyesine ait olan Boltartek şirketinin ikinci el rayiç bedeli KDV dahil 10 milyon 97 bin 189 TL olan çadır sistemini kooperatiften 34 milyon 20 bin TL’ye satın aldığı ve bu işlem nedeniyle kooperatife yaklaşık 24 milyon lira fazla ödeme yapılarak kamu zararına neden olunduğu belirlenmişti.

 

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ETİKETLER
#Bolu Belediyesi
#Il Jandarma Komutanlığı
#Boltartek Tarım Ürünleri Ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti.
#S.s. Köroğlu Organik Ve Yöresel Ürünler Üretim Ve Pazarlama Kooperatifi
#Bahadır Acar
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