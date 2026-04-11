Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Bolu Belediyesi'nde kurban vurgunu: 2 şüpheli tutuklandı

Bolu Belediyesi'ndeki kurban vurgunu iddiasına yönelik soruşturmada, kurban kesimi amacıyla toplanan bağışlarla tek bir kurban bile kesilmediği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP'li Meclis Üyesi Aydan Özdemir tutuklandı.

Bolu Belediyesi'ne bağlı BolSev Vakfı'na yönelik yürütülen ve Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Ali Sarıyıldız'ın tutuklandığı soruşturma derinleşiyor.

Bolu Belediyesi'ne bağlı BolSev Vakfı'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kurban bağışlarının amacına uymadığı iddiaları üzerine Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Ali Sarıyıldız'ın tutuklandığı belirtiliyor.
2025 yılında BolSev Vakfı tarafından kurban kesimi amacıyla bağış toplandığı, ancak vakıf kayıtlarında kurbanlık hayvan alımı veya kesimine dair herhangi bir işlem yapılmadığı iddia edildi.
Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız'ın savunmasında, bağışların kurban için değil, öğrencilere burs vermek için toplandığını belirttiği öğrenildi.
Soruşturma dosyasında şu ana kadar 36 kişinin mağdur sıfatıyla yer aldığı belirtildi.
Olayla ilgili Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP'li Meclis Üyesi Aydan Özdemir gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
BOLU BELEDİYESİ'NDE KURBAN VURGUNU

2025 yılında BolSev Vakfı tarafından vatandaşlardan kurban kesimi amacıyla bağış toplandı. Vakıf kayıtlarında kurbanlık hayvan alımı ya da kesimine dair tek bir işlem dahi yapılmadığı iddia edildi.

Vakfın sosyal medya hesapları üzerinden "Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak" ifadeleriyle çağrı yapıldı. Bağışların bu amaçla kullanılmadığı soruşturma dosyasına yansıdı.

"KURBAN İÇİN DEĞİL BURS İÇİN BAĞIŞ TOPLADIK"

Tutuklu bulunan BolSev Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız'ın ifadesinde, "Bağışı kurban kesmek için değil, öğrencilere burs vermek için topladık" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi. Soruşturma dosyasında şu ana kadar 36 kişinin mağdur sıfatıyla yer aldığı öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu kapsamda sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından vakıf yönetiminde yer alan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP'li Meclis Üyesi Aydan Özdemir gözaltına alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen 2 kişinin işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından hastaneye sevk edilen Beykoz ve Özdemir jandarma araçlarıyla Bolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bolu Belediyesi’nde BOLSEV skandalı patladı: Kurban bağışı toplayıp tek bir kurban bile kesmemişler!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bolu Belediyesi'ne bir operasyon daha! Başkan yardımcısı dahil 2 kişi gözaltında
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
