Bolu’da son 24 saatte rekor yağış: Metrekareye en çok yağış Bolu Dağı ve kent merkezine düştü

Bolu genelinde dün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, kent merkezi ile yüksek kesimlerde hayatı durma noktasına getirdi.

BÖLGE BÖLGE YAĞIŞ MİKTARLARI AÇIKLANDI

17 Ekim saat 09.00 ile 18 Ekim saat 09.00 arasında yapılan 24 saatlik ölçümlere göre, kentin dört bir yanında metrekareye onlarca kilogram yağış düştü.

Açıklanan verilere göre, son 24 saatte kaydedilen yağış miktarları Bolu Dağı 51,4 mm, Bolu Merkez 49,2 mm, Göynük 43,0 mm, Yedigöller Millî Parkı 39,0 mm, Çele Orman Sahası 38,8 mm, Mudurnu 37,7 mm, Göynük Himmetoğlu Köyü 37,3 mm, Abant Gölü 35,7 mm ve Kartalkaya Kayak Merkezi 35,1 mm olarak ölçüldü.