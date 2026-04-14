Bolu’da teslim edilmeyen belediye bilgisayarı ağır cezalık etti: Eski muhtar zimmet suçundan hakim karşısına çıkacak!

Bolu Borazanlar Mahallesi'nin eski muhtarı Şevki G. hakkında, belediyeye ait dizüstü bilgisayarı yeni muhtara devretmediği gerekçesiyle dava açıldı. Bilgisayarı çöpe attığını iddia eden eski muhtar, zimmet suçundan hapis istemiyle yargılanacak.

Bolu’da teslim edilmeyen belediye bilgisayarı ağır cezalık etti: Eski muhtar zimmet suçundan hakim karşısına çıkacak!
IHA
14.04.2026
saat ikonu 22:23
14.04.2026
saat ikonu 22:23

merkez Borazanlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde seçilen Mustafa Arda Kıyasoğlu, görevi 2009-2024 yılları arasında muhtarlık yapan Şevki G.'den devraldı. Yeni muhtar Kıyasoğlu, göreve başladıktan sonra Bolu Belediyesi tarafından muhtarlık işlerinde kullanılmak üzere tahsis edilen dizüstü bilgisayarın ofiste olmadığını fark etti. Durumu eski muhtar Şevki G.'ye soran Kıyasoğlu, iddiaya göre "Seni ilgilendirmez, bu devlet ile benim aramda" ve "Bilgisayar kayıp oldu" şeklinde yanıtlar alınca Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Bolu'nun Borazanlar Mahallesi'nde eski muhtarın görevi devretmeden belediyenin tahsis ettiği dizüstü bilgisayarı teslim etmediği iddiasıyla hakkında 'zimmet' suçundan dava açıldı.
Yeni muhtar Mustafa Arda Kıyasoğlu, göreve başladıktan sonra ofiste dizüstü bilgisayarın olmadığını fark etti.
Eski muhtar Şevki G., bilgisayarın temizlik sırasında düşerek kırıldığını ve kullanılamaz hale gelince çöpe attığını iddia etti.
Savcılık, bilgisayarın kırıldığına veya çöpe atıldığına dair resmi bir tutanak tutulmadığını belirtti.
Eski muhtar Şevki G., 'Zimmet' suçundan Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eksik bilgisayar sorununu çözmek için muhtarlığa bilgisayar ve yazıcı desteği sağladı.
"TAMİR EDİLMEYİNCE ÇÖPE ATTIM"

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan eski muhtar Şevki G., üzerine atılı suçlamaları reddetti. Şevki G. ifadesinde, söz konusu bilgisayarın muhtarlıkta temizlik yapıldığı sırada masadan düşerek kırıldığını belirterek, "Tamircilere götürdüm ancak kullanılamaz hale geldiği söylendi. Ben de bunun üzerine bilgisayar kullanılmaz halde olduğu için çöpe atmak zorunda kaldım" dedi. Kendi imkanlarıyla aldığı masaüstü bilgisayarı kullandığını ve seçimi kaybettikten sonra onu da ihtiyaç sahibi birine verdiğini belirten Şevki G., oluşan kamu zararını karşılamak için belediyeye gittiğini ancak yetkililerin ödeme alamayacaklarını söylediklerini öne sürdü.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, Bolu Belediyesi'nin bilgisayarı kişisel kullanım için değil, muhtarlık görevi kapsamında tahsis ettiği, görev süresi bitiminde yeni muhtara teslim edilmesi gerektiği vurgulandı. Savcılık, bilgisayarın kırıldığına ve çöpe atıldığına dair herhangi bir resmi tutanak tutulmadığına dikkat çekti. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame doğrultusunda eski muhtar Şevki G., Türk Ceza Kanunu'nun 247/1 maddesi gereğince 'Zimmet' suçundan hapis cezası ve belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma talebiyle hakim karşısına çıkacak.

"MESELE ŞAHISLAR DEĞİL KAMU MALIDIR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Borazanlar Mahallesi Muhtarı Mustafa Arda Kıyasoğlu, "Göreve geldiğimde bazı demirbaşlarla ilgili eksiklikler olduğunu tespit ettim. Ve bu durumu resmi yollarla ilgili makamlara bildirdim. Süreç içerisinde bazı kişiler tarafından konunun büyütülmemesi yönünde telkinlerde bulunuldu. Ancak ben hiçbir yönlendirmeye rağmen geri adım atmadım. Çünkü burada mesele şahıslar değil, mesele kamu malıdır. Benim amacım herhangi bir kişiyi hedef almak değil, tamamen kamu malını korumaktır. Süreç şu an yargıya intikal etmiş durumdadır. Gerekli değerlendirmeyi Türk adaleti yapacaktır. Adalete güvendiğimi de buradan söylemek istiyorum. Bizim için önemli olan şeffaflık, doğruluk ve devletimizin hakkının korunmasıdır" dedi.

BAKAN KURUM'DAN BİLGİSAYAR VE YAZICI DESTEĞİ

Muhtar Kıyasoğlu, eksik bilgisayar sorununu çözmek için birçok kuruma başvuru yaptıklarını belirterek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kendilerine destek olduğunu söyledi. Kıyasoğlu, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, bizlerin sesini duyarak bir sabah Özel Kalem Müdürü aracılığıyla bizlere bir adet bilgisayar ve son model bir yazıcı göndermiştir. Bizleri görüntülü arayarak bizlerle görüşme sağlamış, her zaman arkamızda olduğunu bizlere söylemiştir. Ayrıca buradan bizleri yarı yolda bırakmayan Çevre, Şehircilik Bakanımıza da teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

