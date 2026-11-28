İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bolu Yedigöller bölgesine gezi amacıyla giden çocukları taşıyan araçla irtibatın kesilmesi üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında görev alanlara teşekkür etti.

"Çalışmalarda büyük bir gayret ve özveriyle görev yapan AFAD, Jandarma, Polis Özel Harekat, Polis Arama Kurtarma (PAK), 112 Acil Sağlık, UMKE, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, İHA desteği sağlayan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ve BAYKAR'a gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim, bütün evlatlarımızı her türlü kazadan, beladan ve musibetten muhafaza eylesin."