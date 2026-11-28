Bolu'da ormancılık yapan Saadettin Öztürk, 10 kız çocuğu ve 3 personelin kaybolduğu güzergah ile ilgili bilinmeyen detayları anlattı.

Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu, 2 görevli ve bir şoför eşliğinde Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı ve Yedigöller'i kapsayan günübirlik geziye çıktı. Gezinin ardından dönüş yoluna geçen kafileden bir süre haber alınamaması üzerine ilgili kurumlara bilgi verildi. Kocaeli Jandarma Komutanlığınca saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a yapılan bildirimde, araçla saat 16.30'dan itibaren irtibat kurulamadığı belirtildi. Saatler süren çalışmaların ardından minibüs, ilk GPS sinyalinin alındığı ve aramaların yoğunlaştırıldığı tahmini bölgenin yaklaşık 2 kilometre dışında, Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulundu.

"YOLUN DURUMU HİÇ İYİ DEĞİL, ARAÇLA GİTMELERİ MÜMKÜN DEĞİL"

Minibüsün çamura saplandığı bölgede ormancılık yapan Saadettin Öztürk, yolun durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yolun dar, bozuk ve büyük bölümünün orman yolu olduğunu belirten Öztürk, özellikle barajın aşağısındaki güzergahın araç geçişi açısından tehlikeli olduğunu ifade etti. Yolun bazı bölümlerinde telefonların çekmediğini de dile getiren Öztürk, "Burası orman yolu, yolun durumu iyi değil. Aşağısında yeni yapılan bir baraj var. Barajın aşağısından itibaren yaklaşık 4 kilometrelik bölüm çok kötü. Yol dar ve geçişe elverişli değil. Burada bir tabela var ancak tabelalar yanlış. Orman yolu olduğu için aşağıya doğru araçla gitmeleri mümkün değil. Gidemezler" dedi.

"ÇOK TEHLİKELİ"

Şoförün Yedigöller güzergahında Yığılca tabelasını görerek buradan Kocaeli'ye ulaşabileceğini düşünmüş olabileceğini belirten Öztürk, yolun devamındaki tehlikelere dikkat çekti. Bölgede orman çalışmalarının yapıldığı Deredibi mevkisinin oldukça riskli olduğunu anlatan Öztürk, "Bizim orada çalışma yaptığımız bir yer var. Orası çok tehlikeli. Zaten telefonların çekmediği bir bölge. Dağlık ve stabilize bir yol. Orman yolu olduğu için yolun durumu da çok kötü. Araçların buradan geçmesi oldukça zor" diye konuştu.