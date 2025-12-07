Menü Kapat
12°
 Nalan Güler Güven

Boyunlar suç örgütünün iddianamesinde kan donduran detaylar! Çocukları, örgütlerine çekme yöntemleri ortaya çıktı

Boyunlar suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Çocukların çeteye katılmasının ayrıntılı bir şekilde işlendiği iddianamede ailevi ve maddi sorunları olan uyuşturucu bağımlısı çocukların özellikle seçildiği öğrenildi. 15-20 yaş aralığındaki bu çocuklar para ve itibar vaadiyle örgüte katılmayı kabul ediyor.

Boyunlar suç örgütünün iddianamesinde kan donduran detaylar! Çocukları, örgütlerine çekme yöntemleri ortaya çıktı
Son dönemde Türkiye'de artan suç örgülerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Yeni nesil suç örgütlerinin gerçekleştirdiği, dükkân kurşunlama, silahlı yaralama, kundaklama gibi eylemlerde 18 yaşın altındaki çocukların seçilmesinde gözle görülür bir artış yaşandığı görülüyor.

40'I 18'İNDEN KÜÇÜK 79 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Barış Boyun çetesine yönelik başlatılan operasyonlarda 40'ı 18 yaşından küçük 79 şüpheliyle ilgili hazırlanan yeni iddianamede ayrıntılı şekilde çocukların suç örgütüne nasıl katılmaya ikna edildiği ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

Boyunlar suç örgütünün iddianamesinde kan donduran detaylar! Çocukları, örgütlerine çekme yöntemleri ortaya çıktı

15-20 YAŞLARINDA UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI OLAN ÇOCUKLAR HEDEFTE

İddianameye göre 15-20 yaşlarındaki uyuşturucu bağımlısı, ailevi sorunları olan, maddi sıkıntılar yaşayan ve toplumdan dışlandığı tespit edilen çocuklar suç örgütünün radarına giriyor.

AİLELERİNDEN KAÇABİLMEK İÇİN KABUL EDİYORLAR

Ailelerinden kaçmak isteyen bu sorunlu çocuklar örgütün bu teklifini kabul ediyor. Para ve itibar vaat edilen örgütlerde küçük çocukların etrafındaki arkadaşlarını da örgüte katılmaya ikna etmesi sağlanıyor. Daha öncesinden kasten yaralama, hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma gibi suçları işlemiş, suça bulaşmış yaşı küçük çocukların, örgüte ve eylemlere katılım konusunda ikna edilmesi daha rahat oluyor.

Boyunlar suç örgütünün iddianamesinde kan donduran detaylar! Çocukları, örgütlerine çekme yöntemleri ortaya çıktı

LÜKS HAYAT VAADİ

Yüksek miktarda para kazanacağını ve yurt dışına çıkarak rahat bir hayat yaşayacağına inandırılan çocuklar ülkenin dört bir yanından toplanarak İstanbul'a getirilen yaşı küçük çocuklar, hiç sorgulamadan eylemlere iştirak ediyor. Daha öncesinde hiç otelde kalmayan, lüks hayat yaşamayan çocuklar, örgüt üyelerince götürüldükleri otel odalarında ya da hücre evlerinde uyuşturucu madde, alkol, yemek, hayat kadınları vasıtasıyla gözleri boyanıyor.

Boyunlar suç örgütünün iddianamesinde kan donduran detaylar! Çocukları, örgütlerine çekme yöntemleri ortaya çıktı

DİZİLER KÖTÜ ÖRNEK OLUYOR

Televizyon ve dijital ortamlarda yayınlanan mafya temalı diziler, suç ve gerilimi idealize ederek küçük yaştaki çocukların bu davranışları normalleştirmesine yarayarak suç örgütleri için adeta birer kuluçka süresi oluşturuyor.

DÖNMEK İSTEYEN ÇOCUKLAR TEHDİT EDİLİYOR

Hücre evine gelen çocukların çeşitli nedenlerle ailelerine dönmek istemesi ise tehditler ile karşılık buluyor. Örgütün korkutucu yüzüyle karşılaşması üzerine örgütten kopmadığı da gözlemlenen en dikkat çekici tespitlerden biri.

Boyunlar suç örgütünün iddianamesinde kan donduran detaylar! Çocukları, örgütlerine çekme yöntemleri ortaya çıktı

2 BİN LİRAYA DÜKKAN KURŞUNLUYORLAR

Sabah'ta yer alan habere göre, iddianamede geçtiğimiz yıl 3 Temmuz günü Ataşehir'deki karşılıklı konumlanan iki ayrı otomobil galerisinin motosikletli örgüt üyelerince kurşunlanması için örgüt üyelerine eylemden sonra sadece 5'er bin ve 2'şer bin liralık ödeme gerçekleştirildiği belirtildi. İşadamlarından istenen ancak alınamayan rakam ise 5 milyon lira olduğu iddianameye girdi. Örgüt yöneticisi "Meylo" lakaplı Mirhan Aygün'ün her iki galeri sahibi için toplamda 5 milyon lira ceza kestiklerini söylediğine ilişkin Whatsapp görüşmeleri soruşturma dosyasına girdi.

