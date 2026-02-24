Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Uzman isimden dikkati çeken açıklama

Şubat ayının sonlarına doğru gelinirken yurt genelinde bu hafta hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalar yaparken önümüzdeki günlerdeki hava sıcaklıklarıyla ilgili uzman isimlerden de peşpeşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci yurt genelinde beklenen hava durumuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Özdemirci, hafta boyunca yurt genelinde yağışlı havanın beklendiğini söylerken hava sıcaklıklarının da azalacağını bildirdi.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT!

Mehmet Özdemirci yaptığı açıklamada, yağışların yağmur ve sağanak şeklinde, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını belirtti. Özdemirci, "Çarşamba günü için Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında ülke genelinde yağış beklentimiz var." dedi.

Özdemirci, yarın Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağını aktardı.

Perşembe günü Ege kıyıları ve Batı Akdeniz kıyıları dışında yurt genelinde yağış beklendiğini, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yağışların yer yer kuvvetli olacağını belirten Özdemirci, cuma günü ise yurdun kuzey ve doğusunda yağışların devam edeceğini bildirdi.

3 BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci; İstanbul, Ankara ve İzmir'de beklenen hava durumuyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'da yarın çok bulutlu ve yağmurlu havanın hakim olacağını dile getiren Özdemirci, perşembe karla karışık yağmur beklendiğini ve sıcaklıkların da düşeceğini söyledi.

Ankara'da yarın karla karışık yağmur görüleceğini ifade eden Özdemirci, perşembe günü biraz daha sıcaklıkta düşüş olacağını ve hafif kar yağışının görüleceğini belirtti.

Özdemirci, İzmir'de ise havanın yarın yağışlı, perşembe ve cuma parçalı bulutlu olmasının beklendiğini kaydetti.