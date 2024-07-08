Bu kez de Elazığ'da görüldü! Dev etçil çekirge hızla yayılmaya başladı

08 Temmuz 2024 09:45 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 09:53

Elazığ'ın Palu ilçesinde Mehmet Şekerci, bal kovanlarına bakmaya gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Şekerci, kovanların yanında dev etçil çekirge gördü.

İLK KEZ GÖRDÜĞÜ ÇEKİRGEYİ HEMEN ARAŞTIRDI

İlk defa böyle bir çekirge gören vatandaş, internetten yaptığı araştırmada çekirgenin tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen etçil bir tür olduğunu öğrendi. Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenen vatandaş, çekirgeyi cep telefonu ile görüntüledikten sonra tekrar doğal ortamına bıraktı.