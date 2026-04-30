Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Buca’da istismar davasında skandal karar: Sabıkalı sanığa önce ceza sonra tahliye

İzmir Buca’da 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan ve benzer suçlardan sabıkası olan S.Ç., yargılandığı davada 5 yıl hapis cezası almasına rağmen tahliye edildi. Karar, aile ve sivil toplum kuruluşları tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 20:33
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 20:33

2 Ağustos 2025 tarihinde 'in ilçesi Belenbaşı Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana gelen olayda iddiaya göre, 7 yaşındaki E.G., annesi Ö.G. tarafından su alması için söz konusu işletmeye gönderildi. İşletmede bulunan 36 yaşındaki S.Ç., küçük kızı "Kasaya gel" diyerek karanlık bir bölüme çağırdı. Çocuğu burada alıkoyarak cinsel istismarda bulunan şüpheli, küçük kıza "Annene söyleme" diyerek baskı kurdu. Olayın ardından korkuyla annesinin yanına koşan küçük E.G.'nin durumu anlatması üzerine aile hemen jandarmaya başvurdu.

0:00 162
HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
İzmir'in Buca ilçesinde 7 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve daha önce de sabıkası bulunan sanık S.Ç.'nin 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılıp tahliyesine karar verildi.
Olay, 2 Ağustos 2025'te Buca'nın Belenbaşı Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi.
İşletmede bulunan S.Ç., 7 yaşındaki E.G. isimli küçük kızı karanlık bir bölüme alıkoyarak cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.
Güvenlik kamerası kayıtları ve adli görüşme raporları doğrultusunda S.Ç. 5 Ağustos 2025'te tutuklandı.
S.Ç.'nin daha önce çocuk istismarı ve uyuşturucu madde kullanımından sabıka kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi, S.Ç.'ye 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan 5 yıl hapis cezası vererek tahliyesine hükmetti.
Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ailenin karara tepki göstererek İstinaf Mahkemesi'ne başvuracağı öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

KAMERA KAYITLARI SANIĞI YALANLADI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.Ç., suçlamaları reddederek çocuğun kendisine sarıldığını iddia etti. Ancak Buca İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından incelenen güvenlik kamerası kayıtları, gerçeği gözler önüne serdi. Görüntülerde, şüpheli S.Ç.’nin küçük kızı karanlık ve dışarıdan görülmeyen bir alana çektiği, yaklaşık 2 dakika sonra küçük kızın bu alandan koşarak uzaklaştığı tespit edildi. Elde edilen deliller ve adli görüşme raporları doğrultusunda S.Ç., 5 Ağustos 2025'te tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HEM İSTİSMARDAN HEM UYUŞTURUCUDAN SABIKALI ÇIKTI

Hazırlanan iddianamede, sanık S.Ç.'nin 'On İki Yaşından Küçük Mağdurların Cinsel İstismarı' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Soruşturma aşamasında, S.Ç.'nin daha önceden de ve uyuşturucu madde kullanımından sabıka kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

MAHKEMEDE GÖZYAŞI DÖKTÜ, TAHLİYE OLDU

Bugün İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, savunma yaparken ağlayan ve "Çok pişmanım" dediği öğrenilen tutuklu sanık S.Ç. hakkında 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan 5 yıl hapis cezası verilirken, 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan ise beraat kararı verildi. Mahkeme heyeti, sanığa ceza vermesine rağmen şoke edici bir kararla S.Ç.'nin tahliyesine hükmetti.

Duruşmanın ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileri, tahliye kararına tepki göstererek, "Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi'ne itirazlarda bulunacağız. İşimiz sonuna kadar devam edecek" dedi.

Ailenin, sabıkalı sanığın tahliyesine itiraz ederek kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacakları öğrenildi. Olayla ilgili hukuki süreç devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Genç kadını taciz etti, fırında ekmek yaparken yakalandı! Çocuğa cinsel istismardan sabıkalı çıktı
Çocuklara cinsel istismarda bulundu, telefonundan çıkanlar mide bulandırdı! Sapığa ceza yağdı
ETİKETLER
#izmir
#taciz
#çocuk istismarı
#buca
#Ceza Davası
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.