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Bulgaristan - Türkiye sınırında çıkan yangının Türkiye'ye ilerlememesi için mücadele devam ediyor

Editör: Emir Yücel / Kaynak: Anadolu Ajansı
14 Temmuz 2024 15:32 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 15:37
Bulgaristan - Türkiye sınırında çıkan yangının Türkiye&#039;ye ilerlememesi için mücadele devam ediyor

Cumartesi günü sabah saatlerinde Bulgaristan’da çıkan orman yangını Türkiye -Bulgaristan sınır hattında ilerleyişini devam ettiriyor. Rüzgârın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyuta ulaşan alevler, Edirne'nin Büyükismailçe ve Uzgaç köylerinden görülebiliyor.

Bulgaristan'da itfaiye ekiplerinin, Türkiye sınırına 6 kilometre mesafede, Svilengrad bölgesinde çıkan yangına müdahale ettiği bildirildi.

Bulgaristan - Türkiye sınırında çıkan yangının Türkiye'ye ilerlememesi için mücadele devam ediyor - 1. Resim

Devlet Haber Ajansı BTA'ya göre, itfaiye ekipleri, Svilengrad bölgesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve tarım makinelerinden çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı tahmin edilen yangının sınıra doğru ilerlememesi için mücadele ediyor.

Bulgaristan - Türkiye sınırında çıkan yangının Türkiye'ye ilerlememesi için mücadele devam ediyor - 2. Resim

Yangının devam ettiği bölgeye en yakın köylerden olan Büyükismailçe ve Uzgaç köylerini adeta alevler aydınlattı.

Bulgaristan - Türkiye sınırında çıkan yangının Türkiye'ye ilerlememesi için mücadele devam ediyor - 3. Resim

Bulgaristan'da geniş bir alana yayınlan alevler, yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Bulgaristan - Türkiye sınırında çıkan yangının Türkiye'ye ilerlememesi için mücadele devam ediyor - 4. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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