Bulgaristan - Türkiye sınırında çıkan yangının Türkiye'ye ilerlememesi için mücadele devam ediyor

14 Temmuz 2024 15:32 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 15:37

Bulgaristan'da itfaiye ekiplerinin, Türkiye sınırına 6 kilometre mesafede, Svilengrad bölgesinde çıkan yangına müdahale ettiği bildirildi.

Devlet Haber Ajansı BTA'ya göre, itfaiye ekipleri, Svilengrad bölgesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve tarım makinelerinden çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı tahmin edilen yangının sınıra doğru ilerlememesi için mücadele ediyor.

Yangının devam ettiği bölgeye en yakın köylerden olan Büyükismailçe ve Uzgaç köylerini adeta alevler aydınlattı.

Bulgaristan'da geniş bir alana yayınlan alevler, yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.