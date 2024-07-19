Bulgaristan'daki yangına Türkiye'den destek

19 Temmuz 2024 02:24 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 02:50

İzmir'de Gaziemir ve Buca'daki yangın 12 saati geçti, yerleşim yerine ulaştı

İzmir'de Gaziemir ve Buca'daki yangın 12 saati geçti, yerleşim yerine ulaştı

İzmir Gaziemir yangını nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'nda bazı seferler düzenlenemiyor

İzmir Gaziemir yangını nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'nda bazı seferler düzenlenemiyor

İzmir Bergama'da çıkan orman yangınında şehit olan Şahin Dönertaş, Manisa Salihli Lisesi'nden mezun oldu

İzmir Bergama'da çıkan orman yangınında şehit olan Şahin Dönertaş, Manisa Salihli Lisesi'nden mezun oldu

İzmir'de orman yangını: Bakan Yumaklı acı haberi duyurdu! Orman işletme şefi şehit oldu

İzmir'de orman yangını: Bakan Yumaklı acı haberi duyurdu! Orman işletme şefi şehit oldu

Kırklareli Valiliği tarafından, Bulgaristan'a 40 kişilik ekiple birlikte 3 pikap, 15 nakliye aracı, 4 su tankeri, 2 itfaiye aracı, 2 greyder ve dozer gönderildi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği ile koordinasyon içinde komşu ülkeye destek ve yardım sağlanması çabalarının devam edeceği belirtildi.

Edirne'de de helikopter ve uçakların da hazır bekletildiği öğrenildi.