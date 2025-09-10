Bunu yapan yandı! Kritik uyarı geldi: "Vize başvurunuz reddedilecektir"

Son yıllarda Türkiye'den yapılan vize başvurularının yüksek oranda reddedilmesi tepki çekerken, kritik bir uyarı da ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, çocuğunu ABD'de dünyaya getirerek Amerikan vatandaşlığı almak isteyen vatandaşları uyardı.

"VİZE BAŞVURUNUZ REDDEDİLECEKTİR"

Büyükelçilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Amerika Birleşik Devletleri vizenizi, ABD'de doğum yapıp çocuğunuzun Amerikan vatandaşlığı almasını sağlamak maksadıyla kullanmak yasaktır. Konsolosluk görevlisi, seyahat amacınızın bu olduğu kanaatine varırsa vize başvurunuz reddedilecektir."