TGRT Haber
Benim Sayfam
26°
Gündem
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Bunu yapan yandı! Kritik uyarı geldi: "Vize başvurunuz reddedilecektir"

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medyada yaptığı açıklamada, çocuğunu ABD'de dünyaya getirmek isteyen vatandaşlar uyarıldı. Açıklamada, ailelerin vize başvurularının iptal edilebileceği belirtildi.

Bunu yapan yandı! Kritik uyarı geldi:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.09.2025
12:36
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
12:41

Son yıllarda 'den yapılan başvurularının yüksek oranda reddedilmesi tepki çekerken, kritik bir uyarı da 'nin Ankara Büyükelçiliği'nden geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, çocuğunu ABD'de dünyaya getirerek Amerikan vatandaşlığı almak isteyen vatandaşları uyardı.

Bunu yapan yandı! Kritik uyarı geldi: "Vize başvurunuz reddedilecektir"

"VİZE BAŞVURUNUZ REDDEDİLECEKTİR"

tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Amerika Birleşik Devletleri vizenizi, ABD'de yapıp çocuğunuzun Amerikan vatandaşlığı almasını sağlamak maksadıyla kullanmak yasaktır. Konsolosluk görevlisi, seyahat amacınızın bu olduğu kanaatine varırsa vize başvurunuz reddedilecektir."

Bunu yapan yandı! Kritik uyarı geldi: "Vize başvurunuz reddedilecektir"
