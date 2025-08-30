Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
29°
AK Parti'den ABD'nin vize iptaline tepki! 'Kimse Filistin'in sesini susturamayacak'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın vizesini iptal etmesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çelik, "İki devletli çözüm için artan uluslararası destek karşısında Filistin’in susturulmaya çalışılması barış çabalarına zarar verecektir" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den ABD'nin vize iptaline tepki! 'Kimse Filistin'in sesini susturamayacak'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.08.2025
saat ikonu 14:14
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
saat ikonu 14:28

Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı ve 80 Filistinli yetkilinin vize işlemlerinin iptal edildiğini açıkladı. Abbas ve heyetinin gelecek ay New York’ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler () Genel Kurulu’na katılımı engellenmiş oldu.

Skandal karara AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "ABD yönetiminin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın ve BM Genel Kurulu’na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesi diplomasiye zarar veren, adaletsiz bir karardır.

AK Parti'den ABD'nin vize iptaline tepki! 'Kimse Filistin'in sesini susturamayacak'

Bu karar, BM’nin tüm devletlerin sesinin duyulacağı zemin olmasını tahrip etmektedir. Ayrıca BM’nin genel kurula davet ettiği meşru bir otoriterinin engellenmesi, BM’yi anlamsız kılma çabasıdır.

AK Parti'den ABD'nin vize iptaline tepki! 'Kimse Filistin'in sesini susturamayacak'

'BARIŞ ÇABALARINA ZARAR VERİR'

İki devletli çözüm için artan uluslararası destek karşısında Filistin’in susturulmaya çalışılması barış çabalarına zarar verecektir.

Ayrıca alınan kararda, Filistin Yönetimi’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) ve Uluslararası Adalet Divanı (ICJ) başvurularından vazgeçmesinin ve Filistin Devleti’nin tanınması çabalarını sonlandırmasının talep edilmesi her açıdan haksız ve hukuksuzdur.

AK Parti'den ABD'nin vize iptaline tepki! 'Kimse Filistin'in sesini susturamayacak'

Cumhurbaşkanımızın dediği gibi “dünya beşten büyüktür” ve kimse Filistin’in sesini susturamayacaktır. Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu’ndaki konuşması Filistin davasının en gür sesi olmaya devam edecektir."

https://x.com/omerrcelik/status/1961745653211509132

