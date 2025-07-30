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Bursa yangınında şaşkına çeviren görüntü! Bir tek orası yanmadı: Sebebi ise...

Türkiye'de sıcaklıkların artmasıyla birlikte artan orman yangınları, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek birçok bölgeyi küle çevirdi. En çok etkilenen şehir ise Bursa oldu. ancak öyle bir alan var ki görenleri şaşkına çevirdi. Araziye gözü gibi baktığını belirten 53 yaşındaki Halil Kiraz ise bahçesinin küle dönmeyişini detaylarıyla anlattı.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 13:57
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 13:57

'nın ilçesinde 26 Temmuz 2025 tarihinde başlayan ve yaklaşık 2 gün süren yangında yaklaşık 100 hektarlık alan küle döndü. Söndürme çalışmalarında 41 kurumdan bin 800 personel ve 700 iş makinesi görev aldı. 3 köyde 485 hanedeki bin 765 kişinin tahliye edilmesine sebep olan yangının söndürülmesiyle köylüler evlerine döndü.

Bursa yangınında şaşkına çeviren görüntü! Bir tek orası yanmadı: Sebebi ise...

100 HEKTARLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ

Hayatın normale dönmesiyle birlikte köylülerin geçim kaynağı olan alanlarındaki bir bahçesi ise dikkat çekti. 100 hektarlık ormanlık alandaki ağaçların hepsi küle dönerken, ormanın içinde Karahıdır Mahallesinde kalan nektarın bahçesi yemyeşil üzerinde meyveleriyle kala kaldı. Dikkat çeken bahçenin çevresindeki toprağın bile griye tabakayla kaplanmışken, 2B çerçevesindeki Halil Kiraz'a ait 25 dönümlük arazinin etkilenmemesi büyük sevinçle karşılandı.

Bursa yangınında şaşkına çeviren görüntü! Bir tek orası yanmadı: Sebebi ise...


Araziye gözü gibi baktığını ve gereken bütün bakımlarını yaptığını, öşrünü verdiğini belirten 3 çocuk babası 53 yaşındaki Halil Kiraz, bahçesinin küle dönmeyişini şu şekilde dile getirdi:

Bursa yangınında şaşkına çeviren görüntü! Bir tek orası yanmadı: Sebebi ise...


"Cumartesi günü akşamüstü Gürsu İpekyolu Mahallesi ile Kestel Ağlaşan Mahallesi arasında çıktığını duyunca, köylülerle traktörlerimizi alıp oraya gittik. Ancak kısa bir süre sonra muhtarımız tarafından atılan mesajla köyümüzün de tehlike altında olduğunu öğrendik. Daha sonra köyümüze geri geldik. Geldiğimizde gözlerimize inanamadık. Söndürüldükten sonra tarlama geldiğimde benim burasının yanmadığını gördüm. Benim bu tarlanın yanmamasının sebebi, damlama sistemiyle sulama yapıyorum. Sürekli nemli olması ve ağaçlarımın dibinde kuru ot olmaması çok etkili oldu. Verilmiş sadakamız varmış. O manzarayı bir daha Allah bize yaşatmasın."

Bursa yangınında şaşkına çeviren görüntü! Bir tek orası yanmadı: Sebebi ise...

'KÖYÜMÜZÜ BIRAKIP GİTMEDİK'

Köylerinin tahliye edildiğini ancak bırakıp gitmediklerini belirten Kiraz, "İtfaiye ekipleriyle, belediyelerle birlikte bizde köyümüzü savunduk. Benim bu arazime yangının ulaşmaması, çevresini yol ile çevirmemden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Benim bahçem ve yanımdaki bahçe gerekli bakımları zamanında yaptığımız için yemyeşil kaldı. Bu araziyi Allah korudu. Çiftçilerimiz arazilerin çevresinde böyle alanlar bıraksın. Faydasını gördük. Birkaç ağaç eksik olması hepsinin kurtulmasına vesile oldu. Sulama borularımız zarar gördü. Ancak canımız, köyümüz kurtuldu. O kadar zararı düşünmüyoruz" dedi.

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