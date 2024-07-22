Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Bursa'da 13 yaşındaki çocuk boğulmak üzereyken kurtarıldı

Bursa'da 13 yaşındaki çocuk boğulmak üzereyken kurtarıldı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Temmuz 2024 12:09 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 12:12
Bursa&#039;da 13 yaşındaki çocuk boğulmak üzereyken kurtarıldı

Bursa'da denizde boğulmak üzereyken kurtarılan 13 yaşındaki çocuk yoğun bakımda tedavi görüyor. Çocuğun bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde denize giren 13 yaşındaki Bertan P. yüzme bilmemesi sebebiyle boğulmak üzereyken kurtarıldı. Talihsiz çocuğun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALE YAPILDI

Edinilen bilgiye göre, Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi Malkara Sahili'nde dün saat 13.30 sıralarında Bertan P. (13) isimli çocuk kayalıklardan denize atladı. Denizde çırpınan çocuğu fark eden can kurtaran ekipleri suya atlayarak vatandaşlarla beraber Bertan P.'yi kıyıya çıkardı. 112 acil ambulans ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bertan P. buradan ileri tetkik ve tedavi amacıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğun bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...