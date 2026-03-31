Bursa’da dev yolsuzluk operasyonu! 16 milyarlık dudak uçuklatan para hareketliliği: 7 şirkete kayyım atandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Türkiye’nin en büyük mali operasyonlarından birine dönüştü. "Rüşvet", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçları kapsamında yapılan teknik incelemelerde, şüpheli şahısların banka hesaplarında tam 15.951.303.788 TL (yaklaşık 16 milyar TL) tutarında devasa bir işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Mahkeme tutanağına yansıyan MASAK ve Emniyet raporları, şirketlerin mali tablolarındaki devasa uyumsuzlukları gözler önüne serdi. Şirketlerin beyan ettikleri brüt satışlar ile banka hesaplarına giren paralar arasındaki uçurum, "kara para aklama" şüphesini güçlendirdi. 39 şüpheli şahıs ve ortağı oldukları 7 şirketin; 213 adet gayrimenkul ve 35 adet aracına el konuldu.

"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI" PARA TRAFİĞİ

TİBA Mimarlık’ın 58 milyon TL’lik satışına karşılık hesabına 115 milyon TL girdiği, SERES Gayrimenkul’ün ise 26 milyon TL satışa rağmen 56 milyon TL nakit girişi sağladığı tespit edildi.

Mahkeme, SERES Gayrimenkul’ün Mustafa Bozbey tarafından akrabası Muhkim Demirtaş adına kurdurulduğunu ve rüşvet karşılığı alınan taşınmazların bu şirket üzerinden "perdelendiğini" değerlendirdi.

AİLE İÇİ VE BELEDİYE BAĞLANTILI İLİŞKİLER

Soruşturma dosyası, şirketler ile Bozbey ailesi ve belediye bürokratları arasındaki ilişkiyi de ortaya çıkardı:

Mustafa Bozbey’in eşi Seden Bozbey’in yetkilisi olduğu FİDE Özel Eğitim A.Ş. ile diğer şirketler arasında "borç" adı altında yoğun para transferleri saptandı.

Şu an Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü olan Aytunç Esendemirci’nin, geçmişte bu şirketler adına vekaletle taşınmaz devirleri yaptığı ve aile üyeleriyle para trafiği içinde olduğu dosyada yer aldı.

Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e de geçmiş yıllarda bu şirketlerden para transferi yapıldığı bilgisi mahkeme tutanaklarına girdi.

7 ŞİRKETE TMSF KAYYIM OLARAK ATANDI

Mahkeme, suçun bir şirket faaliyeti çerçevesinde işlendiğine dair "kuvvetli şüphe" oluştuğu gerekçesiyle şu şirketlere kayyım atadı:

Sıra Şirket Adı 1 SERES Gayrimenkul Yatırım A.Ş. 2 VEREV İnşaat Turizm Gıda A.Ş. 3 FİDE Özel Eğitim A.Ş. 4 TİBA Mimarlık İnşaat Turizm Ltd. Şti. 5 BOZBEY İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 6 PERÇEM İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 7 KAFKASTUR Araç Kiralama Ltd. Şti.

Bursa 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen bu kararla birlikte şirketlerin yönetimi tamamen TMSF’ye geçerken; 213 gayrimenkul ve 35 lüks araca el konuldu.