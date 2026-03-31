 | Nalan Güler Güven

Bursa’da dev yolsuzluk operasyonu! 16 milyarlık dudak uçuklatan para hareketliliği: 7 şirkete kayyım atandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in akrabaları üzerinden "paravan" şirketler kurdurarak rüşvet paralarını akladığı iddia edildi. Mahkeme, 16 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edilen 7 şirkete kayyım olarak atanırken; 213 gayrimenkul ve 35 lüks araca el konuldu.

GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 22:09
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 22:33

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Türkiye’nin en büyük mali operasyonlarından birine dönüştü. "Rüşvet", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçları kapsamında yapılan teknik incelemelerde, şüpheli şahısların banka hesaplarında tam 15.951.303.788 TL (yaklaşık 16 milyar TL) tutarında devasa bir işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Mahkeme tutanağına yansıyan MASAK ve Emniyet raporları, şirketlerin mali tablolarındaki devasa uyumsuzlukları gözler önüne serdi. Şirketlerin beyan ettikleri brüt satışlar ile banka hesaplarına giren paralar arasındaki uçurum, "kara para aklama" şüphesini güçlendirdi. 39 şüpheli şahıs ve ortağı oldukları 7 şirketin; 213 adet gayrimenkul ve 35 adet aracına el konuldu.

"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI" PARA TRAFİĞİ

TİBA Mimarlık’ın 58 milyon TL’lik satışına karşılık hesabına 115 milyon TL girdiği, SERES Gayrimenkul’ün ise 26 milyon TL satışa rağmen 56 milyon TL nakit girişi sağladığı tespit edildi.

Mahkeme, SERES Gayrimenkul’ün Mustafa Bozbey tarafından akrabası Muhkim Demirtaş adına kurdurulduğunu ve rüşvet karşılığı alınan taşınmazların bu şirket üzerinden "perdelendiğini" değerlendirdi.

AİLE İÇİ VE BELEDİYE BAĞLANTILI İLİŞKİLER

Soruşturma dosyası, şirketler ile Bozbey ailesi ve belediye bürokratları arasındaki ilişkiyi de ortaya çıkardı:

Mustafa Bozbey’in eşi Seden Bozbey’in yetkilisi olduğu FİDE Özel Eğitim A.Ş. ile diğer şirketler arasında "borç" adı altında yoğun para transferleri saptandı.

Şu an Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü olan Aytunç Esendemirci’nin, geçmişte bu şirketler adına vekaletle taşınmaz devirleri yaptığı ve aile üyeleriyle para trafiği içinde olduğu dosyada yer aldı.

Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e de geçmiş yıllarda bu şirketlerden para transferi yapıldığı bilgisi mahkeme tutanaklarına girdi.

7 ŞİRKETE TMSF KAYYIM OLARAK ATANDI

Mahkeme, suçun bir şirket faaliyeti çerçevesinde işlendiğine dair "kuvvetli şüphe" oluştuğu gerekçesiyle şu şirketlere kayyım atadı:

SıraŞirket Adı
1SERES Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
2VEREV İnşaat Turizm Gıda A.Ş.
3FİDE Özel Eğitim A.Ş.
4TİBA Mimarlık İnşaat Turizm Ltd. Şti.
5BOZBEY İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
6PERÇEM İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
7KAFKASTUR Araç Kiralama Ltd. Şti.

Bursa 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen bu kararla birlikte şirketlerin yönetimi tamamen TMSF’ye geçerken; 213 gayrimenkul ve 35 lüks araca el konuldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltında
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e yumruklu saldırı girişimi
