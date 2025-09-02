Bursa'da dehşet anları! Torununu alevlerden korumak için camdan attı

Bursa'da benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. Yıldırım ilçesindeki bir binada büyük bir yangın çıktı. en üst kattaki dairede anneanne ve torunu mahsur kaldı.



Yangını fark eden çevredekiler durumu ekiplere bildirirken, anneanne büyük bir panik içerisinde torununu pencereden aşağıda bekleyen vatandaşların üzerine bıraktı.

Küçük çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından havada yakalanarak yara almadan kurtarıldı. Ardından kendisini de aşağıya bırakan anneanne, kalabalığın yardımıyla kurtarıldı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen anneanne ve torunu ambulansla Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.