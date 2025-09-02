Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Bursa'da dehşet anları! Torununu alevlerden korumak için camdan attı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Alevlerin sardığı dairede mahsur kalan anneanne, torununu aşağıda bekleyen vatandaşların üzerine atarak kurtardı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 23:02
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 23:35

'da benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. ilçesindeki bir binada büyük bir çıktı. en üst kattaki dairede anneanne ve torunu mahsur kaldı.

Bursa'da dehşet anları! Torununu alevlerden korumak için camdan attı


Yangını fark eden çevredekiler durumu ekiplere bildirirken, anneanne büyük bir panik içerisinde torununu pencereden aşağıda bekleyen vatandaşların üzerine bıraktı.

Bursa'da dehşet anları! Torununu alevlerden korumak için camdan attı

Küçük çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından havada yakalanarak yara almadan kurtarıldı. Ardından kendisini de aşağıya bırakan anneanne, kalabalığın yardımıyla kurtarıldı.

Bursa'da dehşet anları! Torununu alevlerden korumak için camdan attı


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen anneanne ve torunu ambulansla Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Karabük yangını kontrol altına alındı mı, söndü mü? Son dakika Eflani yangınında 3. gün
Amasya’da orman yangınına havadan karadan müdahaleyle söndürüldü
Arnavutköy’de fabrika yangını! 3 katı da alev ve dumanlar sardı
#yangın
#bursa
#kurtarma
#yıldırım
#torun
#Tehlikeli Sürüş
#Anneanne
#Anneanne
#Kahramanlık
#Gündem
