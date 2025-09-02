Karabük yangını kontrol altına alındı mı, söndü mü? Son dakika Eflani yangınında 3. gün

Ülkemizde orman yangınları ile mücadeleler devam ederken Karabük yangını son dakika son durumu da takip ediliyor. Dumanların yükseldiği yangında alevlerle zorlu mücadele de sürüyor.

KARABÜK YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI MI?

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyünde başlayan ve Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyüne sıçrayan yangında ekiplerin mücadelesi devam ediyor. Saraycık köyünde enerjisi düşen yangın rüzgar nedeniyle Çatalçam bölgesine ulaştı. Yangına birçok ekip destek olurken 48 saattir arazöz ve itfaiye ekiplerinin de karadan çalışmaları devam ediyor. Bir diğer destek ise havadan yapılırken yangın henüz kontrol altına alınmadı.

KARABÜK YANGINI SÖNDÜ MÜ SON DAKİKA?

Karabük’te 3 gündür devam eden orman yangınlarına müdahale devam ederken söndürülen bazı bölgelerde soğutma çalışmaları yapılıyor. Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyünde 3 gündür devam eden yangın henüz sönmezken havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor.

KARABÜK EFLANİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Kastamonu ve Karabük’teki yangınlara havadan ve karadan müdahalelerin devam ettiğini paylaşırken Karabük'te Saraycık mevkiinde alevlerle mücadele henüz sona ermedi. İtfaiye ekipleri 48 saattir yangını söndürme ile mücadele ederken Karabük’ün Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyünde başlayarak Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyüne sıçrayan orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi. Yanan bölgeler yürekleri yakarken Saraycık mevkiinde ekiplerin söndürme çalışmaları devam etmekte.