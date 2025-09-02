Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
31°
Kastamonu'da yangın söndürüldü mü? Son dakika Kastamonu Araç yangınında alevler yükseliyor

Ülkemizde yangınlarla mücadele devam ederken Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede geniş alana yayıldı. Son dakika Kastamonu yangın nerede çıktı araştırması yapanlar son durum bilgilerini de yakından takip ediyor.

yangını rüzgar nedeniyle 'ün ilçesine bağlı köylerin sınırına kadar ulaştı. Gece saatlerinde de devam eden söndürme çalışmaları sürerken henüz kontrol altına alınamadı. Havanın aydınlanması ile beraber havadan da destek başladı.

KASTAMONU'DA YANGIN NEREDE ÇIKTI SON DAKİKA?

Kastamonu’nun Araç ilçesinde başlayan kısa süre içerisinde rüzgar nedeniyle geniş alana yayılırken Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı köylerin sınırına yaklaşmıştı. Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Karacalar köyü mevkiinde sebebi bilinmeyen yangın çıkarken rüzgarın fazla olmasından dolayı hızlı ilerledi. Şiringüney köyü mevkiine kadar ilerlerken, ekiplerin karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Neredeyse 10 saattir kontrol altına alınamayan Kastamonu yangını Geren, Aşağıdoğan ve Aşağıgüney köylerinin sınırına kadar geldi.

Kastamonu'da yangın söndürüldü mü? Son dakika Kastamonu Araç yangınında alevler yükseliyor

KASTAMONU ARAÇ YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Araç ilçesinde 2 farklı noktada çıkan yangınlarla mücadelede 2. gün çalışmalar sürüyor. Gece boyu yanan bölgeler yürekleri yakarken alevler geceyi aydınlattı. Yangından dolayı 6 köy edilirken ikinci günde de kontrol altına alınamadı. Bölgede çok sayıda itfaiye ekibi mücadele ederken, helikopterlerin havadan desteği de başladı.

Kastamonu'da yangın söndürüldü mü? Son dakika Kastamonu Araç yangınında alevler yükseliyor

KASTAMONU ARAÇ YANGIN SON DURUM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkemizdeki yangınlar hakkında dün akşam son dakika açıklamasında "Ülkemizin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlardan; Aydın Buharkent sınırları içinde başlayıp, Denizli Buldan sınırına geçen yangının enerjisi düşürüldü. Bartın Ulus’taki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın - Efeler’deki yangının enerjisi düşürüldü. Çanakkale - Ayvacık yangını tamamen kontrol altına alındı. Karabük - Eflani ve Kastamonu - Araç’taki yangınları ise kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

