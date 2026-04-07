Gündem
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Bursa'da rüşvet çatlağında yeni şok: Bozbey suçu yardımcısına attı, Turgay Erdem'in savunması pes dedirtti

Bursa Nilüfer Belediyesi’ndeki usulsüz emsal artışı ve rüşvet iddiaları üzerine tutuklanan Mustafa Bozbey’in ifadesi sarsıntı yarattı. Bozbey, imza yetkisinin Turgay Erdem’de olduğunu savunurken; Erdem, hata varsa gözünden kaçmış olabileceğini söyleyerek rüşvete aracılık eden Hüseyin Gür’ün Bozbey’in yakını olduğunu iddia etti.

Bursa'da rüşvet çatlağında yeni şok: Bozbey suçu yardımcısına attı, Turgay Erdem'in savunması pes dedirtti
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 20:08
07.04.2026
saat ikonu 20:08

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski Nilüfer Belediye Başkanı , emniyetteki ifadesinde tüm suçlamaları reddetti. Belediyede usulsüz ruhsat ve dosya işlemlerinden haberi olmadığını savunan Bozbey, sorumluluk adresi olarak yardımcı Turgay Erdem'i gösterdi:

"2019 yerel seçimleri öncesinde imza yetkisini Turgay Erdem’e verdim. Mimari projelerin teknik elemanlar yerine bizzat yardımcım tarafından tek imza ile onaylanması hususunda bir bilgim veya talimatım yoktur."

TURGAY ERDEM: "USULSÜZLÜK VARSA GÖZÜMDEN KAÇMIŞTIR"

Nilüfer Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Turgay Erdem ise savunmasında ilginç ifadelere yer verdi. Tek imza ile onaylanan yapı ruhsatlarında bir usulsüzlük bulunması ihtimaline dair konuşan Erdem, "Eğer bir hata varsa gözümden kaçmış olabilir, mesuliyetini üstlenirim" diyerek açık kapı bıraktı. Ancak Erdem, çarkının işleyişine dair çok kritik bir ismi işaret etti.

"HÜSEYİN GÜR, BAŞKANIN YAKINIDIR"

Rüşvet ve yolsuzluk trafiğinde aracılık yaptığı iddia edilen Hüseyin Gür hakkında konuşan Turgay Erdem, şahısla bir samimiyetinin olmadığını vurguladı. Erdem, Hüseyin Gür’ü tanımadığı, herhangi bir hukukunun olmadığını söyleyerek ayrıca bu şahısın Mustafa Bozbey’in yakını olduğunu aktardı.

EMSAL ARTIŞI İLE MADDİ MENFAAT

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, Bozbey ve Erdem’in ilçedeki inşaat projelerinde rüşvet karşılığı usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine haksız maddi menfaat sağladıkları tespit edildi. 31 Mart'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan isimlerin yargılanma süreci devam ediyor.

