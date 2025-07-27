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Bursa'daki orman yangını fedaileri halı sahada dinlendi!

Yurt genelinde yangınlarla mücadele sürüyor. Son haftalarda çıkan en büyük yangının adresi Bursa oldu. Üç ilçeyi etkileyen ve 3 köyün boşaltılmasına sebep olan yangında, 12 saat boyunca fedakarca çalışan ve ormanın derinliklerine girip alevleri bastıran itfaiye erleri, halı sahada dinlendi. Zor şartlar altında birkaç saatliğine dinlenerek göreve hazırlanan erler, dikkat çeken görüntüler oluşturdu.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 09:55

Rekor sıcaklıklar, düşük nem ve şiddetli rüzgarların etkisiyle artan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor... Özellikle , , ve gibi illerde çıkan yangınlar, Orman Genel Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve gönüllülerin yoğun çabalarıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'daki orman yangını fedaileri halı sahada dinlendi!

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜYOR

Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda akşam üzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevlere müdahale çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Bursa'daki orman yangını fedaileri halı sahada dinlendi!

BAZI BÖLGELER TAHLİYE EDİLDİ

Gürsu ilçesine doğru ilerleyen yangın nedeniyle kırsal Karahıdır Mahallesi'nin tedbiren boşaltılmasının ardından alevlerin yaklaştığı İğdir Mahallesi de tahliye edildi.

Daha sonra yangının büyümesi üzerine Osmangazi ilçesine bağlı Avdancık Mahallesi de boşaltıldı.

Bursa'daki orman yangını fedaileri halı sahada dinlendi!

Gece boyunca 1163 personel ve 496 araçla aralıksız sürdürülen yangını kontrol altına alma çalışmalarında, günün ağarmasıyla havadan müdahaleye de yeniden başlandı.

Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.

Bursa'daki orman yangını fedaileri halı sahada dinlendi!

Ayrıca, Bursa'nın Gürsu ilçesi Karahıdır mevkiindeki nedeniyle dün saat 23.00 civarı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafiğe kapatılan Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım kavşağı ayrımı-Bursa Doğu kavşağı ile Bursa Doğu kavşağı-Turanköy kavşağı, yeniden ulaşıma açıldı.

Bursa'daki orman yangını fedaileri halı sahada dinlendi!

12 SAAT BOYUNCA SAVAŞTILAR

Bursa'nın Gürsu ve Osmangazi ilçelerinde etkili olan yangınlarda, kahraman itfaiye erleri ve orman ekipleri, zorlu koşullarda çalışarak alevlerle mücadele ederken, halkın ve gönüllülerin desteği de bu süreçte kritik bir rol oynuyor.

Gürsu Karahıdır ve İğdir ile Osmangazi Avdancık köylerindeki yangında büyük fedakarlık gösteren orman, itfaiye, jandarma ekipleri, 12 saat boyunca bölgeden bir an olsun ayrılmadı.

Bursa'daki orman yangını fedaileri halı sahada dinlendi!

GÖREVE DÖNMEDEN ÖNCE HALI SAHADA DİNLENDİLER

Sabaha karşı alevler etkisini kaybedince ormandan çıkan itfaiye ekipleri, amirlerinin izniyle istirahate çekildi.

Ancak 2 saatliğine de olsa halı sahada güçlükle kıyafetleriyle uyuyabilen kahramanlar, daha sonra soğutma çalışmasına gitmek için halı sahadan ayrıldı.

Bursa Büyükşehir İtfaiyesi 24 saat esasına göre 50'den fazla istasyonda görev yapıyor.

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#bursa
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#İzmir
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