Çakarlı araç görüntüleri pahalıya patladı! Emniyet Müdürlüğünden açıklama

Avukat Begüm Ece Pazarcı'nın Galatasaray maçına giderken çakarlı araç görüntüleri paylaşmasının sosyal medyada tepki çekmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Koruma Hizmetleri Yönetmeliğine atıf yapılarak görüntülere söz konusu şahıs adına koruma kararı ve geçiş üstünlüğü bulunmadığı ifade edildi.
Aracın tespit edildiği belirtilerek 173 bin lira idari para cezası uygulandığı, aracın 30 gün trafikten men edildiği ve sürücü belgesinin 30 gün geri alındığı belirtildi.