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 | Yusuf Özgür Bülbül

Çamlıca Kulesi 4 yaşında: Ziyaretçi rekoru zirveden kırıldı!

İstanbul'un önemli simgelerinden biri haline gelen Çamlıca Kulesi, bugün 4. yaş gününü kutluyor. 29 Mayıs 2021'deki resmi açılışından bu yana geçen 4 yıl içinde, yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırlayan kule, şehrin cazibe merkezlerinden biri haline geldi...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 20:41
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 20:48

Deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğiyle dikkat çeken ve toplamda 369 metre uzunluğa sahip olan Çamlıca Kulesi, Avrupa'nın en yüksek radyo ve TV kulesi olma özelliğini taşıyor. Kule, aynı anda 100 radyo yayını gerçekleştirebilme kapasitesiyle de öne çıkıyor.

Çamlıca Kulesi 4 yaşında: Ziyaretçi rekoru zirveden kırıldı!

Eylül 2020'de yayın hayatına başlayan kule, İstanbul'u anten kirliliğinden kurtararak görsel bir düzen de sağlamış oldu.

Çamlıca Kulesi, sunduğu panoramik İstanbul manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekmeye devam ediyor.

Çamlıca Kulesi 4 yaşında: Ziyaretçi rekoru zirveden kırıldı!

Ziyaretçiler, 49 kat yüksekliğindeki gözlem teraslarından eşsiz bir İstanbul deneyimi yaşama fırsatı buluyor. Kule, sadece bir telekomünikasyon yapısı olmanın ötesinde, şehrin kültürel ve turistik yaşamına da önemli katkılar sağlıyor.

ÇAMLICA KULESİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

  • Deniz Seviyesinden Yüksekliği: 587 metre
  • Toplam Uzunluk: 369 metre
  • Kat Sayısı: 49
  • Yayın Hayatına Başlama: Eylül 2020
  • Resmi Açılış: 29 Mayıs 2021
  • Avrupa'nın en yüksek radyo ve ve TV kulesi, aynı anda 100 radyo yayını, İstanbul'u anten kirliliğinden kurtarma.

BAKAN URALOĞLU: İMZA ESERLERLE TÜRKİYE HIZLANIYOR

Çamlıca Kulesi, şehrin siluetine modern ve estetik bir dokunuş katarken, teknolojik altyapısıyla dikkat çekiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da kulenin 4. yaşını kutladı. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından "Türkiye’nin gururu, Avrupa’nın en yükseği: Çamlıca Kulesi 4 yaşında! Fatih Sultan Mehmet'in vizyonu, fethettiği bu topraklarda göğe yükseliyor... İmza eserlerle Türkiye Hızlanıyor" paylaşımını yaptı.

https://x.com/a_uraloglu/status/1928139561139396988

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