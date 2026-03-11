Menü Kapat
Editor
 | Yasin Aşan

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Rusya'dan Mısır'a giden Panama Bayraklı "NOTA APP" isimli yük gemisi, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşadı. Geminin kaptanı durumu telsizle yetkililere bildirirken arızanın ardından sürüklenmeye başlayan gemi bir süre sonra karaya oturdu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 18:59
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 19:03

Çanakkale Boğazı'nda Rusya'dan Mısır'a giden Panama Bayraklı 189 metre boyundaki "NOTA APP" isimli 51 bin 258 ton tahıl yüklü dökme yük gemisi, Eceabat ilçesi Kilitbahir köyü açıklarında makine arızası yaptı.

Geminin kaptanı, arızanın ardından durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne bildirdi. Öte yandan yaşadığı arızanın ardından sürüklenmeye başlayan gemi, bir süre sonra karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KURTARMA-21" romörkörü ve "KEGM-8" botu bölgeye sevk edildi.

BOĞAZ ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Karaya oturan "NOTA APP" gemisi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri kurtarma çalışmasına başladı. Kurtarma çalışması nedeniyle Çanakkale Boğazı trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

ETİKETLER
#Gündem
