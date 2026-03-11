Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çanakkale Boğazı'nda Rusya'dan Mısır'a giden Panama Bayraklı 189 metre boyundaki "NOTA APP" isimli 51 bin 258 ton tahıl yüklü dökme yük gemisi, Eceabat ilçesi Kilitbahir köyü açıklarında makine arızası yaptı.
Geminin kaptanı, arızanın ardından durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne bildirdi. Öte yandan yaşadığı arızanın ardından sürüklenmeye başlayan gemi, bir süre sonra karaya oturdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KURTARMA-21" romörkörü ve "KEGM-8" botu bölgeye sevk edildi.
Karaya oturan "NOTA APP" gemisi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri kurtarma çalışmasına başladı. Kurtarma çalışması nedeniyle Çanakkale Boğazı trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.