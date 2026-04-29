Çanakkale Boğazı'ndan geçen Barbados bayraklı 274 metre boyundaki 'ZEPHYR PROSPER' isimli ham petrol tankeri Çanakkale önlerinde makinesinin yeterli güç üretememesi nedeniyle sürüklenmeye başladı.

HABERİN ÖZETİ Çanakkale Boğazı'nda tanker alarmı! Dev petrol gemisi sürüklenmeye başladı Çanakkale Boğazı'ndan geçen Barbados bayraklı 'ZEPHYR PROSPER' isimli ham petrol tankeri, makinesinde yaşanan güç kaybı nedeniyle sürüklenmeye başladı ve büyük bir operasyonla kurtarıldı. 274 metre boyundaki 'ZEPHYR PROSPER' isimli tanker, makinesinin yeterli güç üretememesi nedeniyle Çanakkale önlerinde sürüklendi. Durum, gemi kaptanı tarafından Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne telsizle bildirildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'KURTARMA-10', 'KURTARMA-18' ve 'KURTARMA-20' römorkörleri bölgeye sevk edildi. Operasyon nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı ve daha sonra kademeli olarak açıldı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkörler yardımıyla Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

KIYI EMNİYETİNDEN DEV OPERASYON

Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'KURTARMA-10', 'KURTARMA-18' ve 'KURTARMA-20' romörkörleri bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler bilgilendirildi.

BOĞAZ TRAFİĞİNDE KADEMELİ AÇILIŞ

Çanakkale Boğazı kurtarma operasyonu nedeniyle gemi trafiğine kuzey ve güney çift yönlü olarak saat 09.45'te kapandı. Operasyon devam ederken boğaz trafiği saat 11.10 itibarıyla güney-kuzey tek yönlü olarak gemi geçişine açıldı. Saat 15.30 da ise Kuzey-güney yönündeki gemi trafiği açıldı.

GEMİ DEMİRLETİLDİ

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.