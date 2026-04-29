Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Çanakkale Boğazı'nda tanker alarmı! Dev petrol gemisi sürüklenmeye başladı

Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yapan Barbados bayraklı ham petrol tankeri 'ZEPHYR PROSPER', makine arızası nedeniyle sürüklenerek paniğe yol açtı. Çift yönlü olarak trafiğe kapatılan boğazda, Kıyı Emniyeti ekiplerinin 6 saatlik titiz çalışması sonucu dev gemi Şevketiye Demir Sahası’na çekildi.

'ndan geçen Barbados bayraklı 274 metre boyundaki 'ZEPHYR PROSPER' isimli ham petrol tankeri Çanakkale önlerinde makinesinin yeterli güç üretememesi nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Barbados bayraklı 'ZEPHYR PROSPER' isimli ham petrol tankeri, makinesinde yaşanan güç kaybı nedeniyle sürüklenmeye başladı ve büyük bir operasyonla kurtarıldı.
274 metre boyundaki 'ZEPHYR PROSPER' isimli tanker, makinesinin yeterli güç üretememesi nedeniyle Çanakkale önlerinde sürüklendi.
Durum, gemi kaptanı tarafından Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne telsizle bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'KURTARMA-10', 'KURTARMA-18' ve 'KURTARMA-20' römorkörleri bölgeye sevk edildi.
Operasyon nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı ve daha sonra kademeli olarak açıldı.
Gemi, kılavuz kaptan ve römorkörler yardımıyla Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.
KIYI EMNİYETİNDEN DEV OPERASYON

Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'KURTARMA-10', 'KURTARMA-18' ve 'KURTARMA-20' romörkörleri bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler bilgilendirildi.

BOĞAZ TRAFİĞİNDE KADEMELİ AÇILIŞ

Çanakkale Boğazı nedeniyle gemi trafiğine kuzey ve güney çift yönlü olarak saat 09.45'te kapandı. Operasyon devam ederken boğaz trafiği saat 11.10 itibarıyla güney-kuzey tek yönlü olarak gemi geçişine açıldı. Saat 15.30 da ise Kuzey-güney yönündeki açıldı.

GEMİ DEMİRLETİLDİ

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

