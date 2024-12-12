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Çanakkale deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
12 Aralık 2024 14:40 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 14:57
Çanakkale deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli&#039;den açıklama geldi

Son dakika haberi: Çanakkale'de deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,6 olarak geçti. Depremin merkez üssü Ege Denizi (Saros Körfezi) gösterildi.

Çanakkale​'de deprem​ oldu. AFAD​ ve Kandilli'den açıklama beklenirken Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) depremin büyüklüğünü 4,6 olarak geçti. Sarsıntı Tekirdağ başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi'nde hissedildi.

Çanakkale deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli'den açıklama bekleniyor - 1. Resim

KANDİLLİ VE AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kandilli Rasathanesi​'nden açıklama geldi. Kandilli'nin verilerinde depremin büyüklüğünü 4,6 olarak geçildi. Kandilli depremin merkezini Ege Denizi (Saros Körfezi) gösterdi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4,4 olarak geçti. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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