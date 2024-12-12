Çanakkale deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi

12 Aralık 2024 14:40 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 14:57

Son dakika haberi: Çanakkale'de deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,6 olarak geçti. Depremin merkez üssü Ege Denizi (Saros Körfezi) gösterildi.

Çanakkale'de olan deprem Tekirdağ, İstanbul ve Balıkesir'de hissedildi

Çanakkale'de olan deprem Tekirdağ, İstanbul ve Balıkesir'de hissedildi

Çanakkale​'de deprem​ oldu. AFAD​ ve Kandilli'den açıklama beklenirken Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) depremin büyüklüğünü 4,6 olarak geçti. Sarsıntı Tekirdağ başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi'nde hissedildi.

KANDİLLİ VE AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kandilli Rasathanesi​'nden açıklama geldi. Kandilli'nin verilerinde depremin büyüklüğünü 4,6 olarak geçildi. Kandilli depremin merkezini Ege Denizi (Saros Körfezi) gösterdi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4,4 olarak geçti.