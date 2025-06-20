Canavar baba davasında yeni gelişme! Çocuğunu tekmeleyerek merdivenlerden yuvarlamıştı

İstanbul Eyüpsultan'da 3 yaşındaki kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlayan Turgay Tanrısevergil dün tutuklanmıştı. Bugün de yeni bir gelişme yaşandı ve minik kızın babaannesi de gözaltına alındı

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 35 yaşındaki babası anin tekme atması üzerine merdivenlerden yuvarlanan 3 yaşındaki M.T'nin babaannesi Songül T'yi gözaltına aldı.

Şüpheli Songül T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya paylaşımlarına ve bazı haberlere konu olan, bir babanın tekme attığı kızı M.T'nin merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu anlara ait görüntülerle ilgili yürüttüğü çalışmada kimlik bilgilerini tespit ettiği Turgay T'yi gözaltına almıştı.



İncelemelerde, şüphelinin 8 çocuğu olduğu ve "hırsızlık" ile "yağma" gibi suçlardan 50 kaydının bulunduğu tespit edilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Turgay T. tutuklanmıştı.