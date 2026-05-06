Gündem
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Canince katledilen Kübra Yapıcı cinayetinde yeni gelişme! Cinayet silahı toprağa gömülü halde bulundu

Burdur'da silahla öldürüldükten sonra cesedi yakılan Kübra Yapıcı cinayetinde, suç aleti olan tabanca zanlı İlyas Umut D.'nin yer göstermesiyle Ağlasun ilçesinde toprağa gömülü halde bulundu.

'da silahla vurularak öldürüldükten sonra cesedi yakılan Kübra Yapıcı cinayetinde suç aleti tabanca Ağlasun ilçesinde İlyas Umut D. tarafından yeri gösterilerek bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Burdur'da silahla vurularak öldürüldükten sonra cesedi yakılan Kübra Yapıcı cinayetinde suç aleti tabanca Ağlasun ilçesinde İlyas Umut D. tarafından yeri gösterilerek bulundu.
Kübra Yapıcı'nın cansız bedeni yakılmış halde bulunmuş ve ilk incelemede silahla öldürüldükten sonra gömülüp, ardından çıkarılarak yakıldığı ortaya çıkmıştır.
Olayla ilgili İlyas Umut D. itiraf etmiş ve Ataberk S. gözaltına alınmıştır.
Suç aleti tabanca, İlyas Umut D.'nin gösterdiği yerde toprağa gömülü olarak bulunmuştur.
KAN DONDURAN DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Antalya'da yaşayan ve 30 Nisan'dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı'nın bulunması için ekipler tarafından yapılan çalışmada, Yapıcı'nın cansız bedeni dün gece yakılmış halde bulunmuştu. İncelemede Yapıcı'nın ilk olarak silahla öldürüldükten sonra gömüldüğü ardından gömüldüğü yerden çıkarıldığı daha sonrasında da yakıldığı ortaya çıkmıştı.

ZANLILAR GÖZALTINDA

İlyas Umut D. olayı itiraf ederken, gece saatlerinde yapılan operasyonla Ataberk S. ekipler tarafından gözaltına alınmıştı.

SUÇ ALETI TABANCA TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı başlatılan soruşturma neticesinde Kübra Yapıcı cinayetinde suç aleti tabanca, Ağlasun ilçesinde İlyas Umut D. tarafından yeri gösterilerek bulundu. Torağa gömülen tabancanın bulunduğu alanda renkli bir taş olduğu da görüntülere yansıdı.

