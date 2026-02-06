Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Gündem
Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün'ün 15 Temmuz'daki sıra dışı baz verileri ortaya çıktı! 'Ankara'ya gitme' notu dikkat çekti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan casusluk iddianamesinde, davanın kilit isimlerinden Hüseyin Gün’ün 15 Temmuz 2016 tarihindeki HTS baz verileri ve dijital materyallerindeki notlarla dikkat çekti. Medya Kritik programında gazeteci Ece Sevim, iddianamede Gün’ün, hain darbe girişimi sabahı uçuş kaydı olmadığı halde Ankara’ya gidip döndüğünün tespit edildiği belirtirken; savcılığın 15 Temmuz hakkında Gün'ün önceden bilgisinin olabileceği üzerinde durduğunu belirtti.

Görevinden uzaklaştırılarak Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ’nun da sanıkları arasında bulunduğu casusluk soruşturmasında hazırlanan iddianame, sanıkların geçmişe dönük faaliyetlerine ışık tutuyor. TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında gazeteci Ece Sevim tarafından aktarılan bilgilere göre, savcılık tarafından hazırlanan iddianamede "casusluk suç örgütü yöneticisi" olarak tanımlanan Hüseyin Gün’ün 15 Temmuz 2016 tarihindeki hareketliliği mercek altına alındı.

Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün'ün 15 Temmuz'daki sıra dışı baz verileri ortaya çıktı! 'Ankara'ya gitme' notu dikkat çekti

DAKİKA DAKİKA 15 TEMMUZ HTS KAYITLARI

Savcılık tarafından incelenen HTS baz verilerine göre, Hüseyin Gün’ün darbe girişiminin yaşandığı günün sabah saatlerinde sıra dışı bir seyahat trafiği gerçekleştirdiği tespit edildi. İddianameye yansıyan verilere göre Gün’ün hareketliliği şu şekilde kaydedildi:

05.44: İstanbul Sarıyer’den baz sinyali alındı.

06.16: Atatürk Havalimanı ek terminal bölgesinden sinyal verildi.

08.01: Ankara Esenboğa Havalimanı yolu (Çubuk) bölgesinde baz kaydı tespit edildi.

16.01: Yeniden Ankara Esenboğa yolu üzerinde sinyal alındı.

17.10: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda baz kaydı verildi.

Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün'ün 15 Temmuz'daki sıra dışı baz verileri ortaya çıktı! 'Ankara'ya gitme' notu dikkat çekti

UÇUŞ KAYDI YOK, ÖZEL JET ŞÜPHESİ

Yapılan incelemelerde, söz konusu havalimanında Gün'ün bulunduğu saat aralığından herhangi bir uçuş kaydı bulunmadığı belirtildi. Gazeteci Sevim, uçuş seyahatinin gerçekleşmiş olabileceği ancak özel uçak kayıtlarının resmi sivil havacılık verilerinde doğrudan görünmeyebileceği değerlendirmesine yer verildiğini belirtti. Gün’ün dijital materyallerinde yapılan incelemede ise 17 Temmuz 2016 tarihinde not edilmiş "Ankara'ya gitme" ifadesinin bulunması dikkat çekti.

"SÜREÇTEN HABERDAR OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR"

İddianamenin en dikkat çekici kısımlarından biri de Hüseyin Gün’ün darbe girişiminden saatler önce İstanbul’a dönmüş olması. Savcılık, HTS kayıtları ve dijital materyallerdeki notlar ışığında, sanığın söz konusu hain darbe girişimi olacağından önceden haberdar olabileceği yönünde değerlendirmeler yer aldı.

Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün'ün 15 Temmuz'daki sıra dışı baz verileri ortaya çıktı! 'Ankara'ya gitme' notu dikkat çekti

"İBB'NİN İLK SEÇİMİNİ MANİPÜLASYONLA KAZANILMIŞ OLABİLİR"

Ayrıca iddianamede, casusluk faaliyetlerinin 2019 yerel seçimlerine yönelik manipülasyon iddiaları ve İBB’nin "İstanbul Senin" uygulamasındaki verilerin yurt dışına sızdırılması şüpheleriyle bağlantılı olduğu ileri sürülüyor.

