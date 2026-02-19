Çatalca Tüneli'nde tanker devrildi! Ekipler olay yerine sevk edildi

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda Çatalca 2 Tüneli içerisinde trafik kazası meydana geldi. Tünel içerisinde seyir halindeki tanker henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle dört şeritli yolun üç şeridi trafiğe kapatılırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.