Çatıya çıkan çocukların yürekleri ağza getiren oyunu!
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Temmuz 2024 10:42 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 10:56
İstanbul Esenler'de çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi. Metrelerce yükseklikte çatının ucuna doğru sarkan çocukların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Esenler'de kaydedilen görüntüler yürekleri ağza getirdi. Oyun oynamak için bir binanın çatısına çıkan çocuklar büyük korku yaşattı.
KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Çocuklar, ellerinde bulunan taşları aşağı atarken görüntülendi. Çocuklar bir süre sonra çatının ucuna doğru sarktı. Çocukları gören vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Canlarını tehlikeye atan çocukların o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı