Çek senet mafyasına darbe: 4 tutuklama!

18 May 2024 02:10 - Güncelleme : 18 May 2024 02:11

Hatay’da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda tutuklama var!

Hatay’da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda tutuklama var!

Tuz yüklü tır alevlere böyle teslim oldu!

Tuz yüklü tır alevlere böyle teslim oldu!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde emniyet güçleri, çek ve senet çetesine operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda çek ve senet ele geçirilirken 4 şahıs tutuklandı.

ÇOK SAYIDA SUÇLAMA!

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin güvenliği ve huzuru için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede İskenderun ilçesinde; tefecilik, yağma, kasten yaralama ve tehdit suçlarına yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan operasyon sonucunda göz altına alınan ; Z.S., N.B., N.B, ve F.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüphelilerin ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 18 fişek, çok sayıda başkalarına ait yaklaşık bin 106 senet çekler ve alacak vereceklerin yazılı olduğu ajanda ve not kağıtları ele geçirildi.