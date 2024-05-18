Tuz yüklü tır alevlere böyle teslim oldu!

18 May 2024 01:01 - Güncelleme : 18 May 2024 01:05

Çankırı’da kontrolden çıkarak devrilen tuz yüklü tır, alev alev yandı. Kaza, öğleden sonra Korgun-Kurşunlu Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 80 LL 066 plakalı tuz yüklü tır, Kurşunlu yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Devrilen tırda yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm tırı sararak alev topuna dönüştü. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yaralanan tır şoförü ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada tırda ise büyük maddi hasar meydana geldi.