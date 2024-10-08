Cem Garipoğlu'nun ailesi DNA sonuçlarının ardından sessizliğini bozdu! 

08 Ekim 2024 20:36 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 20:47

İstanbul'da 15 sene önce canice katledilen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. DNA örnekleri aile bireyleri ile karşılaştırıldı. DNA sonuçlarının ardından Cem Garipoğlu sessizliğini ilk kez bozdu. Garipoğlu'nun ailesi Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in olayı tetiklediğini iddia etti.

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İstanbul’da 15 yıl önce Münevver Karabulut​ cinayetiyle gündeme gelen ve 2014 yılında cezaevinde intihar ettiği açıklanan Cem Garipoğlu’nun adli tıp raporu kamuoyuna duyuruldu. Savcılığın yaptığı açıklamaya göre, Cem Garipoğlu’ndan alınan DNA​ örneklerinin anne ve babasıyla tam uyumlu olduğu tespit edildi.

Bu gelişmenin ardından Garipoğlu ailesi sessizliğini bozdu. Ailenin avukatı Orhan Şahin, Esra Ezmeci'nin sunduğu Yeni Baştan programında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KOMPLO TEORİSİ"

Şahin, "Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, yıllar boyunca bu olayın gündemde kalmasına sebep oldu. Komplo teorilerinin ortaya çıkmasını sağladı ve Garipoğlu ailesi üzerinde sürekli bir baskı oluşturdu. Bu iftira ve baskıların artık son bulmasını istiyoruz" dedi.

"AİLE BU SÜREÇTE ÇOK YIPRANDI"

Şahin, Garipoğlu dosyasının çığrından çıkarak toplumsal bir lince dönüştüğünü iddia ederek, "Garipoğlu olayı yıllardır bir reklam malzemesi haline getirildi. Kurşun gönderilen bir avukat suç duyurusunda bulunmaz mı? Yaşanan olaylar yıllardır toplumsal lince dönüştü. Aile bu süreçte çok yıprandı" dedi.