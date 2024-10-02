Cem Garipoğlu'nun mezarı yarın açıklanacak
Münevver Karabulut’u öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden ancak kamuoyunda ölmediğine dair iddialar olan cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına karar verilmişti. Fethi kabir işlemi yarın saat 11'de gerçekleştirilecek
Türkiye, “Karabulut” ve “Garipoğlu” soy isimlerini 2009’da tanıdı. İstanbul’daki lüks evde öldürülen ve cansız bedeni parçalanan Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu, cinayetten 197 gün sonra teslim olmuş, yaşının 18’den küçük olması nedeniyle müebbet yerine 24 yıl hapse çarptırılmıştı.
2014’de kaldığı hücrede hayatını kaybettiği belirlenen Garipoğlu için Karabulut ailesinin “Ölmedi, yurtdışına kaçırıldı” iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.
POLİS EKİPLERİ MEZAR BAŞINDA NÖBET TUTUYORDU
Karabulut ailesi bu iddiayla defalarca Garipoğlu’nun mezarlığı açılsın isteğinde bulundu, ancak mahkeme bu talebi sürekli reddetti. Geçtiğimiz günlerde ise Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı mezarlığın açılmasına karar verdi. Yarın açılacak mezarda önceki günlerde polis ekipleri nöbet tutmaya başlamıştı.
CESEDİNDEN KALAN PARÇALAR ADLİ TIP KURUMA GÖTÜRÜLECEK
Mezar açıldıktan sonra Cem Garipoğlu'ndan kalan parçalar alınarak Adli Tıp Kurumuna götürülecek. DNA testi yapıldıktan sonra da yeniden gömülecek. Bu işlemlerin yaklaşık 15 gün sürmesi bekleniyor.