Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bu sabah Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu ve modacı Kemal Doğulu gözaltına alındı. Yurtdışında bulunan şarkıcı Edis hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cem Küçük ünlülere yapılan operasyonda yeni isimleri işaret etti: Üst kategoriye uzanacak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında birçok ünlü isim gözaltına alındı ve yurtdışındaki bir şarkıcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu ve modacı Kemal Doğulu gözaltına alındı. Şarkıcı Edis hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 19'u yakalandı. Gazeteci Cem Küçük, operasyonun daha üst kategorideki sanatçılar ve iş dünyasına uzanacağını belirtti ve yaza kadar süreceğini söyledi.

CEM KÜÇÜK: "OPERASYON DAHA ÜST KATEGORİ İSİMLERE GİDECEK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 19'u yakalandı.

Türkiye Gazetesi yazarı gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programında operasyonun geleceğine dair bilgiler paylaştı. Torbacılardan daha büyük isimlere, büyük ailelere ulaşılacağını ifade eden Küçük "Net bilgi olarak söylüyorum yaza kadar sürecek" sözlerini kullandı.

Küçük bugün yapılan operasyondaki ünlü isimlerden daha üst kategorideki ünlülere uzanacağını işaret ederek “Operasyonlar daha üst kategorideki sanatçılar ve iş dünyasına uzanacak” dedi.