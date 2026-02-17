Menü Kapat
Editor
 | Banu İriç

Cem Küçük ünlülere yapılan operasyonda yeni isimleri işaret etti: Üst kategoriye uzanacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu bu sabah Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Edis gibi ünlü isimlere uzandı. Gazeteci Cem Küçük operasyonun gelecek zamanda daha da ünlü isimlere uzanacağına dair öngörüsünü söyledi. "Net bilgi olarak söylüyorum" diyen Küçük, dikkat çeken ayrıntıları paylaştı.

KAYNAK:
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 22:24
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 22:39

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bu sabah Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu ve modacı Kemal Doğulu gözaltına alındı. Yurtdışında bulunan şarkıcı Edis hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

CEM KÜÇÜK: "OPERASYON DAHA ÜST KATEGORİ İSİMLERE GİDECEK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 19'u yakalandı.

Türkiye Gazetesi yazarı gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programında operasyonun geleceğine dair bilgiler paylaştı. Torbacılardan daha büyük isimlere, büyük ailelere ulaşılacağını ifade eden Küçük "Net bilgi olarak söylüyorum yaza kadar sürecek" sözlerini kullandı.

Küçük bugün yapılan operasyondaki ünlü isimlerden daha üst kategorideki ünlülere uzanacağını işaret ederek “Operasyonlar daha üst kategorideki sanatçılar ve iş dünyasına uzanacak” dedi.

Edis hakkında yakalama kararı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Murat Dalkılıç ve Kaan Tangöze gözaltında
#Gündem
