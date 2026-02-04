Menü Kapat
Benim Sayfam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Cem Küçük'ten Öcalan çıkışı: 'Bir halta yaramadığını gördük'

Gazeteci Cem Küçük, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönene kadar kararımız nettir" sözlerini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konu sorulduğunda gündemlerinde olmadığını söylediği kulis bilgisini paylaşan Küçük, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde Abdullah Öcalan'ın rolü için dikkat çeken bir eleştiride bulundu.

TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programında Genel Başkanı 'nin "Anadolu huzura, umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" çıkışı konuşuldu. Türkiye Gazetesi yazarı bu konuda Cumhurbaşkanı 'a sorulan soruyu da aktardı.

Cem Küçük'ten Öcalan çıkışı: 'Bir halta yaramadığını gördük'

"CUMHURBAŞKANI "BÖYLE BİR ŞEY YOK" DİYOR"

Küçük, "Şimdi bu Öcalan'ın çıkma meselesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Partili milletvekilleri arasından sorulduğunda "Bu da nereden çıktı" diyor. Cumhurbaşkanımıza sorulduğunda "Böyle bir şey yok" diyor." diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki tavrını aktardı.

"ÖCALAN'IN BİR HALTA YARAMADIĞINI GÖRDÜK"

Öcalan'ın kendisinin de dışarı çıkmak istemeyeceğini ifade eden Küçük, bu süreçte Öcalan'ı etkisiz olmakla eleştirdi. Küçük "Ben siyasete göre yorum yapmıyorum, AK Parti'yi destekliyorum ama benim gözümde Öcalan terörist başıdır. Dışarı çıkma yönünde karar olursa itiraz ederim, yeri cezaevidir. Normalde idamı gerekirdi. Öcalan'ın bir halta yaramadığını da gördük. Neye yaradı? Mazlum Abdi'nin silah bırakmama işini Kandil istemedi. Hani sen silah bırakacaktın? Hakan Fidan ne diyordu? Öyle veya böyle Mazlum Abdi Kandil'i dinler.

