Cem Küçük'ten Öcalan çıkışı: 'Bir halta yaramadığını gördük'

TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" çıkışı konuşuldu. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorulan soruyu da aktardı.
Küçük, "Şimdi bu Öcalan'ın çıkma meselesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Partili milletvekilleri arasından sorulduğunda "Bu da nereden çıktı" diyor. Cumhurbaşkanımıza sorulduğunda "Böyle bir şey yok" diyor." diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki tavrını aktardı.
Öcalan'ın kendisinin de dışarı çıkmak istemeyeceğini ifade eden Küçük, bu süreçte Öcalan'ı etkisiz olmakla eleştirdi. Küçük "Ben siyasete göre yorum yapmıyorum, AK Parti'yi destekliyorum ama benim gözümde Öcalan terörist başıdır. Dışarı çıkma yönünde karar olursa itiraz ederim, yeri cezaevidir. Normalde idamı gerekirdi. Öcalan'ın bir halta yaramadığını da gördük. Neye yaradı? Mazlum Abdi'nin silah bırakmama işini Kandil istemedi. Hani sen silah bırakacaktın? Hakan Fidan ne diyordu? Öyle veya böyle Mazlum Abdi Kandil'i dinler.