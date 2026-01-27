Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

27.01.2026

Cem Küçük'ten 'proje okullarda mülakat' haberini yapan Nefes gazetesiyle ilgili MASAK'a çağrı

Proje okullarda mülakat yapılacağı iddiasını ortaya atan Nefes gazetesiyle ilgili Cem Küçük'ten farklı bir yorum geldi. Küçük, gazetenin haberle ilgili kaynağını açıklaması gerektiğini belirterek MASAK'a da gazetenin finans kaynağını araştırması çağrısı yaptı.

"Liselerde mülakat dönemi” başlığıyla bir haber yapan Nefes gazetesi, LGS puanıyla öğrenci alan İstanbul Erkek, Kabataş Erkek ve Cağaloğlu Anadolu gibi proje okullarına girişte mülakat veya yazılı sınav şartı getirileceğini iddia etti.

Gazetenin haberi pek çok velinin ve öğrencinin merakını çekerken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlama geldi.

Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Medya Kritik programında konuşan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Nefes gazetesinin haber kaynağını açıklaması gerektiğini belirterek finansmanıyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) çalışması gerektiğini söyledi.

Cem Küçük'ten 'proje okullarda mülakat' haberini yapan Nefes gazetesiyle ilgili MASAK'a çağrı

Küçük programdaki konuşmasına şu ifadeleri kullandı: "Halk TV dün akşam bu yalanı yaymış ya. Cafer Mahiroğlu. Yusuf Yadoğlu anlatıyor işte. Senin bir tane alacaklı olduğun şirketi, Hakan diye Londra'da yaşayan bir İngiliz firmasına aldırmış. Yani şirketin sahibi Türk, İngilizce ismi var. Almış, 6 milyon ödemiş, borcu üstlenmiş.

"KAYYUM ATANIRSA NE YAPACAKSINIZ?"

Oradan gitmiş ödemeleri tahsil etmiş. Yani yarın bir gün bundan dolayı kayyum atarsa ne yapacaksınız? Atanır demiyorum ama sahibiniz hakkında bir sürü şaibe var. Adamın ortağına şirket aldırıyor. O ödemelere aracılık yapıyor. O bir borca kefil oluyor, borcu üstleniyor. Bunlara cevap vermiyorsunuz. Sonra dürüstlük edebiyatı yapıyorsunuz.

Nefes Gazetesi, kardeşim kaynağınızı açıklayın ya. Burada MASAK'a da iş düşüyor. MASAK bu Nefes Gazetesi gibi kurumlara bir baksın. Temizse lafım yok. Bir gazete çıkarmak, etmek kolay değil yani. Nasıl finanse edildiğini biliyoruz. Gazetelerin kâr etmediğini de biliyoruz. Bunları açıklayın ya.

"SAHTE DÖVÜŞÜYORSUNUZ"

AK Parti'nin etrafına vuruluyor abi. Mesela külliyeden kimse eleştirilmiyor ama. Danışmanlardan bir kişi yok. Mesela bir tane müteahhit eleştiriliyor. AK Partili bir milletvekilinin kardeşi eleştiriliyor. Mesela o külliyede bir şey vardır diye demiyorum elbette ama bir de sahte dövüşüyorsunuz yani. Kontrollü yapıyorsun. Ya korkuyorsunuz ya da başka bir şey yani. Yani muhalefet de yapamıyorsunuz yani. Onu da yalanlarla, FETÖ argümanlarıyla siyaset mi olur?

