Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Cesedi kuyuda bulunan Hasret Akkuzu cinayetinde korkunç itiraf! Nasıl öldürdüğünü anlattı

Zonguldak'ta kaybının 10 gününde su kuyusunda cesedi bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun katili her şeyi itiraf etti. Tutuklanan katil zanlısı D.B.'nin genç kız aralarında tartışma çıktığını ve boğduktan sonra kuyuya attığını söyledi. Cinayetin detaylar kahrederken, Akkuzu'nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından köyünde toprağa verildi.

IHA
24.10.2025
24.10.2025
Perşembe beldesine bağlı Kızılbel köyünde 13 Ekim tarihinde kaybolan ve ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun cesedi 10 gün sonra Koramanlar köyündeki su kuyusunda bulundu. Korkunç bir cinayete kurban giden genç kızın katil zanlısı D.B. yakalanarak cezaevine gönderildi. Cani ifadesinde vahşi cinayeti itiraf etti.

Cesedi kuyuda bulunan Hasret Akkuzu cinayetinde korkunç itiraf! Nasıl öldürdüğünü anlattı

GENÇ KIZIN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Genç kızın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak köyüne getirildi. Önce evinin önüne getirilen genç kızın cenazesi helallik alınmasının ardından köy camisinin avlusuna getirildi. Burada baba Şenal Akkuzu güçlükle ayakta durmaya çalıştı. Kılınan cenaze namazının ardından Hasret Akkuzu'nun cenazesi köyünde toprağa verildi.

Cesedi kuyuda bulunan Hasret Akkuzu cinayetinde korkunç itiraf! Nasıl öldürdüğünü anlattı

AĞABEYİ, YENGESİ VE ARAÇ SAHİBİ DE TUTUKLANDI

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında D.B.'nin ağabeyi ve yengesinin yanı sıra olayda kullanılan aracın sahibi olduğu öğrenilen şüpheli ise 'delilleri karartma' suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cesedi kuyuda bulunan Hasret Akkuzu cinayetinde korkunç itiraf! Nasıl öldürdüğünü anlattı

CANİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Aydın'da yakalanarak 'a getirilen katıl zanlısı D.B.'ye geniş güvenlik önlemleri altında olay yerine getirildi. Zanlıya burada keşif yaptırıldı. Genç kızı henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma sonrası boğan ardından da kuyuya atan D.B. suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

