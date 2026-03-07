Çeşme Limanı'ndan İtalya'ya kaçıracaklardı: Türkiye’nin tarihi mirası sınırda kurtarıldı

Türkiye’nin kültürel mirasını hedef alan kaçakçılık girişimlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yurt dışından iadesi sağlanan eserlerin müjdesini vatandaşlarla paylaşmanın her zaman gurur verici olduğunu belirterek kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelenin ülke içinde başlayan çok yönlü bir süreç olduğuna dikkat çekti.

Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışından iadesini sağladığımız eserlerin müjdesini vatandaşlarımızla paylaşmaktan her zaman büyük bir gurur duyuyoruz. Ancak asıl mücadelenin evde başladığını; bu çabaların müzelerimiz, kolluk birimlerimiz ve adli mercilerimizle el ele yürütüldüğünü de her fırsatta hatırlıyor, hatırlatıyoruz. Gümrük Muhafaza birimlerimizce gerçekleştirilen bu yakalama sayesinde yalnızca kaçakçılar tarafından bağrımızdan koparılan eserlerimize ülkemizden çıkarılmadan yeniden kavuşmakla kalmadık; aynı zamanda uluslararası kaçakçılık rotalarına ilişkin yeni bilgiler de elde ettik. Başta Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat olmak üzere emeği geçen Gümrük Muhafaza ekiplerimize teşekkür ediyorum."

BAKAN ERSOY'DAN KARARLILIK VURGUSU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı değerlendirmede ise sürecin takipçisi olacaklarının mesajını verdi. Türkiye’nin tarihî ve kültürel mirasına yönelik her türlü kaçakçılık girişimine karşı tüm kurumlarla koordinasyon içinde mücadele yürüttüklerinin altını çizen Bakan Ersoy, bu konuda hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

