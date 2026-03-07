Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir kuru üzüm işletmesinin idari binasından yaklaşık 30 milyon TL çalınması üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri fabrika ve çevresindeki yaklaşık 2 bin saatlik güvenlik kamerası kaydını incelemeye aldı.

Dinle Özetle

Fabrikada film sahneleri aratmayan 30 milyonluk soygun! Dev vurgun çete işi çıktı: Çok sayıda gözaltı var Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 105

HABERİN ÖZETİ Fabrikada film sahneleri aratmayan 30 milyonluk soygun! Dev vurgun çete işi çıktı: Çok sayıda gözaltı var Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki bir kuru üzüm işletmesinden yaklaşık 30 milyon TL çalınması üzerine başlatılan soruşturmada, İstanbul merkezli 10'dan fazla fabrikada hırsızlık yaptığı veya teşebbüs ettiği belirlenen bir çete çökertildi. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir kuru üzüm işletmesinden yaklaşık 30 milyon TL çalındı. Polis, yaklaşık 2 bin saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyerek şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etti. Hırsızlık şebekesinin E.T. (43) tarafından koordine edildiği ve Manisa, Aydın, Burdur, Uşak, Denizli, Balıkesir, Bursa ve Bilecik illerindeki 10'dan fazla fabrikada faaliyet gösterdiği saptandı. Manisa polisi tarafından İstanbul ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla çetenin elebaşı E.T. ile birlikte 7 zanlı yakalandı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı; şüphelilerin yangın merdiveninden çatıya tırmanıp yönetim ofisine girmesi ve para dolu çantalarla uzaklaşması görüntülendi.



Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda kuru üzüm işletmesinden yaklaşık 30 milyon lira çalınması olayına karışan şüphelilerin kimlik bilgileri tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, E.T. (43) tarafından koordine edilen hırsızlık şebekesinin, Manisa'nın Saruhanlı, Turgutlu ve Akhisar ilçelerinin yanı sıra Aydın, Burdur, Uşak, Denizli, Balıkesir'in Bandırma, Bursa'nın Orhangazi ve Bilecik'in Söğüt ilçelerinde 10'dan fazla fabrikada hırsızlık yaptığını ya da teşebbüste bulunduğunu saptadı.

POLİS ÇETEYİ ÇÖKERTTİ

Manisa polisi, Türkiye'nin farklı illerinde belirledikleri fabrikaların yönetim ofislerindeki içerisinde yüklü miktarda para olan çelik kasaları soyan İstanbul merkezli hırsızlık çetesini düzenlenen operasyonla çökertti.

Hırsızlıkları şebekenin elebaşı E.T'nin planladığı ve belirli bir aşamaya kadar gruba eşlik ettiği tespit edildi. Manisa polisinin İstanbul ve Yalova'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla E.T. ile 7 zanlı yakalandı. Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

SOYGUN ANI KAMERADA

Kayıtlarda, telsizle iletişim kuran şüphelilerin yangın merdiveninden tırmanarak çatıya çıktığı, idari binadaki yönetim ofisine girdikten sonra para dolu sırt çantalarıyla yemekhaneden geçerek olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor.