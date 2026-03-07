Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Fabrikada film sahneleri aratmayan 30 milyonluk soygun! Dev vurgun çete işi çıktı: Çok sayıda gözaltı var

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir fabrikaya giren hırsızlık, yaklaşık 30 milyon TL çalarak kayıplara karıştı. 2 bin saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, soygunu yapan şüpheliler belirlendi. Düzenlenen operasyonla İstanbul merkezli hırsızlık çetesi çökertildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.03.2026
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
07.03.2026
saat ikonu 12:22

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir kuru üzüm işletmesinin idari binasından yaklaşık 30 milyon TL çalınması üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri fabrika ve çevresindeki yaklaşık 2 bin saatlik güvenlik kamerası kaydını incelemeye aldı.

Fabrikada film sahneleri aratmayan 30 milyonluk soygun! Dev vurgun çete işi çıktı: Çok sayıda gözaltı var

0:00 105
HABERİN ÖZETİ

Fabrikada film sahneleri aratmayan 30 milyonluk soygun! Dev vurgun çete işi çıktı: Çok sayıda gözaltı var

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki bir kuru üzüm işletmesinden yaklaşık 30 milyon TL çalınması üzerine başlatılan soruşturmada, İstanbul merkezli 10'dan fazla fabrikada hırsızlık yaptığı veya teşebbüs ettiği belirlenen bir çete çökertildi.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir kuru üzüm işletmesinden yaklaşık 30 milyon TL çalındı.
Polis, yaklaşık 2 bin saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyerek şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etti.
Hırsızlık şebekesinin E.T. (43) tarafından koordine edildiği ve Manisa, Aydın, Burdur, Uşak, Denizli, Balıkesir, Bursa ve Bilecik illerindeki 10'dan fazla fabrikada faaliyet gösterdiği saptandı.
Manisa polisi tarafından İstanbul ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla çetenin elebaşı E.T. ile birlikte 7 zanlı yakalandı.
Şüphelilerden 7'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı; şüphelilerin yangın merdiveninden çatıya tırmanıp yönetim ofisine girmesi ve para dolu çantalarla uzaklaşması görüntülendi.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Fabrikada film sahneleri aratmayan 30 milyonluk soygun! Dev vurgun çete işi çıktı: Çok sayıda gözaltı var


Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda kuru üzüm işletmesinden yaklaşık 30 milyon lira çalınması olayına karışan şüphelilerin kimlik bilgileri tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, E.T. (43) tarafından koordine edilen hırsızlık şebekesinin, Manisa'nın Saruhanlı, Turgutlu ve Akhisar ilçelerinin yanı sıra Aydın, Burdur, Uşak, Denizli, Balıkesir'in Bandırma, Bursa'nın Orhangazi ve Bilecik'in Söğüt ilçelerinde 10'dan fazla fabrikada hırsızlık yaptığını ya da teşebbüste bulunduğunu saptadı.

Fabrikada film sahneleri aratmayan 30 milyonluk soygun! Dev vurgun çete işi çıktı: Çok sayıda gözaltı var

POLİS ÇETEYİ ÇÖKERTTİ

Manisa polisi, Türkiye'nin farklı illerinde belirledikleri fabrikaların yönetim ofislerindeki içerisinde yüklü miktarda para olan çelik kasaları soyan İstanbul merkezli hırsızlık çetesini düzenlenen operasyonla çökertti.

Fabrikada film sahneleri aratmayan 30 milyonluk soygun! Dev vurgun çete işi çıktı: Çok sayıda gözaltı var

Hırsızlıkları şebekenin elebaşı E.T'nin planladığı ve belirli bir aşamaya kadar gruba eşlik ettiği tespit edildi. Manisa polisinin İstanbul ve Yalova'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla E.T. ile 7 zanlı yakalandı. Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Fabrikada film sahneleri aratmayan 30 milyonluk soygun! Dev vurgun çete işi çıktı: Çok sayıda gözaltı var

SOYGUN ANI KAMERADA

Kayıtlarda, telsizle iletişim kuran şüphelilerin yangın merdiveninden tırmanarak çatıya çıktığı, idari binadaki yönetim ofisine girdikten sonra para dolu sırt çantalarıyla yemekhaneden geçerek olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Evin küçük oğlu tüm ailesini katletti! Katliam öncesi telefonda arattıkları dehşete düşürdü
Kiralık vinçle 1 milyonluk vurgun! 300 metre uzunluğunda bakır tel çaldılar
Boğazına yiyecek kaçan öğrencisini heimlich manevrası ile böyle kurtardı! Kahraman öğretmen kamerada
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.