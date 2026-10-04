Cevdet Yılmaz'dan TEKNOFEST Güneydoğu'da önemli açıklamalar: "Savunma sanayiinde devrim yaşadık"

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İstanbul
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'nun son gününde bir konuşma yaptı.
Türkiye'nin savunma sanayide devrim yaşadığını söyleyen Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı TEKNOFEST geleceğinin olacak" ifadelerini kullandı.
Yılmaz'ın konuşmasından satır başları:
"Savunma sanayiinde devrim yaşadık. Yerli-milli savunma oranımız yüzde 80'i aşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son çeyrek asırda savunma sanayiinde bir değişim değil, bir devrim yaşadık. Dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz. Türkiye Yüzyılı TEKNOFEST geleceğinin olacak."