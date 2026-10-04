Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'nun son gününde bir konuşma yaptı.

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HABERİN ÖZETİ Cevdet Yılmaz'dan TEKNOFEST Güneydoğu'da önemli açıklamalar: "Savunma sanayiinde devrim yaşadık" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'nun son gününde yaptığı konuşmada Türkiye'nin savunma sanayisinde bir devrim yaşadığını belirtti. Yerli ve milli savunma oranı yüzde 80'i aşmaktadır. Son çeyrek asırda Cumhurbaşkanı liderliğinde savunma sanayiinde bir devrim yaşandığı ifade edildi. Savunma sanayisi ürünleri dünyanın dört bir yanına ihraç edilmektedir. Cevdet Yılmaz, 'Türkiye Yüzyılı TEKNOFEST geleceğinin olacak' ifadesini kullandı.

Türkiye'nin savunma sanayide devrim yaşadığını söyleyen Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı TEKNOFEST geleceğinin olacak" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE YÜZYILI TEKNOFEST GELECEĞİNİN OLACAK"

Yılmaz'ın konuşmasından satır başları:

"Savunma sanayiinde devrim yaşadık. Yerli-milli savunma oranımız yüzde 80'i aşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son çeyrek asırda savunma sanayiinde bir değişim değil, bir devrim yaşadık. Dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz. Türkiye Yüzyılı TEKNOFEST geleceğinin olacak."