Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım sebebiyle gözaltına alınan CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız tutuklandı.

CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız tutuklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 12:43
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 12:43

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yıldız hakkında Adalet Bakanı ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım sebebiyle hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli Yıldız, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Yıldız, Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan Yıldız, "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Yıldız, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ETİKETLER
#terörle mücadele
#Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
#Akın Gürlek
#Sosyal Medya Soruşturması
#Yıldız Tutuklandı
#Gündem
